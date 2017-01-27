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27 января 2017, 16:35 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Швейцарский защитник «Рубина» Бауэр сможет играть за сборную Австрии

Швейцарский защитник «Рубина» Мориц Бауэр сможет играть за сборную Австрии. Как стало известно, 25-летний футболист получил австрийский паспорт. Пресс-секретарь австрийского футбольного союза подтвердил, что Бауэр находится в поле зрения тренерского штаба.

Бауэр получил паспорт по линии отца, который родился в Австрии. Об этом сообщает weltfussball.at. Защитник «Рубина» выступал за юношеские и молодёжные сборные Швейцарии, но никогда не был заигран за национальную команду, а потому может играть за Австрию.

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