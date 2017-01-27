Швейцарский защитник «Рубина» Бауэр сможет играть за сборную Австрии

Бауэр получил паспорт по линии отца, который родился в Австрии. Об этом сообщает weltfussball.at. Защитник «Рубина» выступал за юношеские и молодёжные сборные Швейцарии, но никогда не был заигран за национальную команду, а потому может играть за Австрию.