Африка скинула тяжелую артиллерию

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Среди четвертьфиналистов нет команд-сенсаций. Все попавшие в восьмерку имели основания в ней оказаться. Правда, не за счет некоторых провалившихся фаворитов, не одержавших в турнире ни одной победы. О тех, кто сотворил сенсации со знаком «минус», и поговорим для начала.

СЫТЫЕ «СЛОНЫ»

Сборную Кот-д’Ивуара, с которой 24 марта в Краснодаре должна встретиться команда России, похоже, подвели самодовольство и самоуспокоенность. Словно титул победителя розыгрыша двухлетней давности должен был заставить соперников поднять лапки кверху. Солидная в обороне, возглавляемой Байи из «МЮ», команда не могла похвастать фантазией в атаке. Сетовать на обновление состава (в Габоне не было таких чемпионов 2015 года, как братья Туре, Жервинью, Думбья, вратарь Копа Барри) бессмысленно — оно происходит везде, и к нему надо быть готовым. Быть может, Мишель Дюссюие как раз напрасно мало доверял новым фигурам — Сери и Коджья.

«Слоны», так или иначе, сильны. Смогли же они незадолго до Кубка Африки, пусть и в товарищеском матче, обыграть Швецию (2:1), а перед этим свести вничью встречу с Францией (0:0). Но теперь им надо доказывать уровень в отборочных матчах к ЧМ-2018. В своей группе Кот-д’Ивуар после двух туров лидирует. При этом он уже сыграл на выезде с Марокко (0:0), которому теперь уступил (0:1). Будущее Дюссюие, понятно, под вопросом, но Эрве Ренар, приведший «слонов» к победе на Кубке Африки-2015, ныне работающий с марокканцами, на послематчевой пресс-конференции пришел на помощь коллеге и соотечественнику. «Мне говорили, что я не достоин тренировать сборную Кот-д’Ивуара, а через три недели эти же люди танцевали на столах», — заметил французский специалист.

«ЛИСИЦЫ"-РАЗИНИ

На бумаге Алжир располагал одним из сильнейших составов во главе с лучшим футболистом Африки-2016 Махрезом. На практике же это единственная сборная с севера Африки, которой не удалось выйти из группы.

«Лисиц пустыни» с первого матча, в котором они едва не проиграли Зимбабве (2:2), подводила оборона. В той игре схватил за руку соперника и заработал пенальти защитник Бельхитер, а в матче с Тунисом, по выражению главного тренера Жоржа Лекенса, алжирцы сделали два подарка: сначала они беспечно действовали при вводе мяча из аута, потом Гулям наивно проиграл позицию Хазри и уложил того в штрафной площади.

Меньше, чем за год, со сборной работали три тренера. В апреле ушел Кристиан Гуркюфф, назначенного летом Милована Раеваца не приняли игроки, и в октябре команду принял бельгиец Жорж Лекенс, который теперь подал в отставку. Ему в вину вменяется отказ от услуг признанных лидеров Меджани и Фегули.

РАЗНОШЕРСТНЫЕ «ПАНТЕРЫ»

О вылете сборной Габона толкуют в первую очередь потому, что это команда страны-устроителя турнира. В истории Кубка Африки хозяева закончили борьбу уже после группового этапа лишь в четвертый раз.

Между тем суждение, что «пантеры» — это Обамеянг и все остальные, не так уж далеко от истины. Есть, конечно, еще Лемина («Ювентус»), Ндонг («Сандерленд»), Экуэле-Манга («Кардифф»), опытный вратарь Овоно («Остенде»), а также небезызвестный Канга («Црвена Звезда»), заработавший под занавес стартового матча с Гвинеей-Бисау штрафной, после которого соперник сравнял счет (1:1), и больше на поле не появлявшийся. В целом «пантеры» — разношерстная компания, которую не удалось слепить в по-настоящему боеспособный коллектив еще и потому, что тренера Хосе Антонио Камачо назначили лишь за 43 дня до старта турнира, и команда не провела ни одного мало-мальски серьезного контрольного матча.

Габону могло и повезти, но на последних секундах матча с Камеруном на пути мяча встали штанга и вратарь. Да и судьи, надо заметить, не тянули хозяев, что даже немного удивительно.

ТОЛЬКО ВЗБЫКНУЛИ

Поначалу сборным, которые при жеребьевке «сеялись» из четвертой корзины, пели дифирамбы. Еще бы! Дебютант финальных турниров Гвинея-Бисау, Зимбабве и Того в матчах 1-го тура сыграли вничью соответственно с Габоном, Алжиром и Кот-д’Ивуаром. Без последствий это для фаворитов не прошло. Но где в итоге оказались герои старта? Все, как и Уганда, которая проиграла Гане (0:1) за счет гола с пенальти, хотя атаковала весь второй тайм, дружно закончили групповые турниры на последних местах. И у всех, как на подбор, по одному очку в активе.

На одну игру, пока тебя недооценивают и сил еще вагон, можно собраться. Потом вмешиваются травмы и усталость, равноценных замен у скромных команд нет — и тезис о всеобщем выравнивании, которым размахивали, принимая формат в 48 участников для чемпионата мира, не срабатывает.

БЕЗ ЛИШНИХ ТЕЛОДВИЖЕНИЙ

Впрочем, совсем отбрасывать этот тезис все-таки не стоит. Все более или менее научились обороняться. Отсюда плотные счета. Из 24 матчей ни один не закончился с разницей больше, чем в два мяча.

Тому, однако, есть и другая причина — африканские сборные сильно заражены рационализмом и редко стараются наращивать преимущество. Гана, например, в матчах с Угандой и Мали, открыв счет, отдавала после перерыва инициативу соперникам.

Результативность, между тем, осталась приблизительно на уровне прошлых чемпионатов. В Габоне пока забито 50 голов. Два года назад в Экваториальной Гвинее после стадии групповых турниров в протоколах значилось 45 мячей, а в 2013 году в ЮАР — 49.

ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ПОЛЕ — АФРИКАНСКОЕ НОУ-ХАУ

Претензии к полям — обычная история в Африке. Главный тренер сборной Того Клод Ле Руа, ознакомившись с покрытием стадиона в Оеме, заметил с сарказмом, что никогда прежде не видел поле с «лежачими полицейскими». «Это новинка в международном футболе», — иронизировал француз.

В среду, когда в Оеме в ливень играли Уганда и Мали, мяч застревал в лужах. Африканская конфедерация футбола собиралась после этого рассмотреть вопрос, возможно ли в этом городе провести в воскресенье четвертьфинал ДР Конго — Гана. Не исключено, что игру перенесут в столицу Либревиль.

Но больше всего критики досталось стадиону в Порт-Жантиле. Получив мышечную травму в первом тайма матча с Египтом, знаменитый ганский нападающий Гьян в интервью ВВС прямо сказал, что всему виной состояние поля.

ЛИДИРУЕТ БОМБАРДИР ИЗ «АСТАНЫ»

Открытием турнира пока все признают 27-летнего нападающего сборной ДР Конго и «Астаны» Кабананга. Крупный форвард (189 см, 91 кг) забивал с игры в каждом из трех матчей группового турнира и возглавил список бомбардиров. По два гола на счету у группы футболистов, но в деле остались только сенегалец Мане и тунисец Слити. Причем по одному мячу они забили с пенальти, так что при равенстве показателей уступят конголезцу.

Внимание привлек и 23-летний игрок сборной Гвинеи-Бисау Пикети. В первом матче он вышел на замену, а во втором, с Камеруном, начав игру с первых минут, поразил рейдом со своей половины поля, по ходу которого миновал всю оборону соперника. Парень связан контрактом с «Брагой» еще в течение двух с половиной лет, но им уже заинтересовались в Испании и Франции.

МАТЧИ ¼ ФИНАЛА:

28 января, суббота

Буркина-Фасо — Тунис (Либревиль, начало в 19.00 по московскому времени).

Сенегал — Камерун (Франсвиль, 22.00).

29 января, воскресенье

ДР Конго — Гана (Оем, 19.00).

Египет — Марокко (Порт-Жантиль, 22.00).