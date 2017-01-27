Африка скинула тяжелую артиллерию
В выходные дни на Кубке Африки-2017 пройдут матчи ¼ финала. Мы же подведем пока некоторые итоги групповых турниров.
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Среди четвертьфиналистов нет
СЫТЫЕ «СЛОНЫ»
Сборную Кот-д’Ивуара, с которой 24 марта в Краснодаре должна встретиться команда России, похоже, подвели самодовольство и самоуспокоенность. Словно титул победителя розыгрыша двухлетней давности должен был заставить соперников поднять лапки кверху. Солидная в обороне, возглавляемой Байи из «МЮ», команда не могла похвастать фантазией в атаке. Сетовать на обновление состава (в Габоне не было таких чемпионов 2015 года, как братья Туре, Жервинью, Думбья, вратарь Копа Барри) бессмысленно — оно происходит везде, и к нему надо быть готовым. Быть может, Мишель Дюссюие как раз напрасно мало доверял новым фигурам — Сери и Коджья.
«Слоны», так или иначе, сильны. Смогли же они незадолго до Кубка Африки, пусть и в товарищеском матче, обыграть Швецию (2:1), а перед этим свести вничью встречу с Францией (0:0). Но теперь им надо доказывать уровень в отборочных матчах к ЧМ-2018. В своей группе Кот-д’Ивуар после двух туров лидирует. При этом он уже сыграл на выезде с Марокко (0:0), которому теперь уступил (0:1). Будущее Дюссюие, понятно, под вопросом, но Эрве Ренар, приведший «слонов» к победе на Кубке Африки-2015, ныне работающий с марокканцами, на послематчевой
«ЛИСИЦЫ"-РАЗИНИ
На бумаге Алжир располагал одним из сильнейших составов во главе с лучшим футболистом Африки-2016 Махрезом. На практике же это единственная сборная с севера Африки, которой не удалось выйти из группы.
«Лисиц пустыни» с первого матча, в котором они едва не проиграли Зимбабве (2:2), подводила оборона. В той игре схватил за руку соперника и заработал пенальти защитник Бельхитер, а в матче с Тунисом, по выражению главного тренера Жоржа Лекенса, алжирцы сделали два подарка: сначала они беспечно действовали при вводе мяча из аута, потом Гулям наивно проиграл позицию Хазри и уложил того в штрафной площади.
Меньше, чем за год, со сборной работали три тренера. В апреле ушел Кристиан Гуркюфф, назначенного летом Милована Раеваца не приняли игроки, и в октябре команду принял бельгиец Жорж Лекенс, который теперь подал в отставку. Ему в вину вменяется отказ от услуг признанных лидеров Меджани и Фегули.
РАЗНОШЕРСТНЫЕ «ПАНТЕРЫ»
О вылете сборной Габона толкуют в первую очередь потому, что это команда
Между тем суждение, что «пантеры» — это Обамеянг и все остальные, не так уж далеко от истины. Есть, конечно, еще Лемина («Ювентус»), Ндонг («Сандерленд»),
Габону могло и повезти, но на последних секундах матча с Камеруном на пути мяча встали штанга и вратарь. Да и судьи, надо заметить, не тянули хозяев, что даже немного удивительно.
ТОЛЬКО ВЗБЫКНУЛИ
Поначалу сборным, которые при жеребьевке «сеялись» из четвертой корзины, пели дифирамбы. Еще бы! Дебютант финальных турниров
На одну игру, пока тебя недооценивают и сил еще вагон, можно собраться. Потом вмешиваются травмы и усталость, равноценных замен у скромных команд нет — и тезис о всеобщем выравнивании, которым размахивали, принимая формат в 48 участников для чемпионата мира, не срабатывает.
БЕЗ ЛИШНИХ ТЕЛОДВИЖЕНИЙ
Впрочем, совсем отбрасывать этот тезис
Тому, однако, есть и другая причина — африканские сборные сильно заражены рационализмом и редко стараются наращивать преимущество. Гана, например, в матчах с Угандой и Мали, открыв счет, отдавала после перерыва инициативу соперникам.
Результативность, между тем, осталась приблизительно на уровне прошлых чемпионатов. В Габоне пока забито 50 голов. Два года назад в Экваториальной Гвинее после стадии групповых турниров в протоколах значилось 45 мячей, а в 2013 году в ЮАР — 49.
ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ПОЛЕ — АФРИКАНСКОЕ
Претензии к полям — обычная история в Африке. Главный тренер сборной Того Клод Ле Руа, ознакомившись с покрытием стадиона в Оеме, заметил с сарказмом, что никогда прежде не видел поле с «лежачими полицейскими». «Это новинка в международном футболе», — иронизировал француз.
В среду, когда в Оеме в ливень играли Уганда и Мали, мяч застревал в лужах. Африканская конфедерация футбола собиралась после этого рассмотреть вопрос, возможно ли в этом городе провести в воскресенье четвертьфинал ДР Конго — Гана. Не исключено, что игру перенесут в столицу Либревиль.
Но больше всего критики досталось стадиону в
ЛИДИРУЕТ БОМБАРДИР ИЗ «АСТАНЫ»
Открытием турнира пока все признают 27-летнего нападающего сборной ДР Конго и «Астаны» Кабананга. Крупный форвард (189 см, 91 кг) забивал с игры в каждом из трех матчей группового турнира и возглавил список бомбардиров. По два гола на счету у группы футболистов, но в деле остались только сенегалец Мане и тунисец Слити. Причем по одному мячу они забили с пенальти, так что при равенстве показателей уступят конголезцу.
Внимание привлек и 23-летний игрок сборной
МАТЧИ ¼ ФИНАЛА:
28 января, суббота
Сенегал — Камерун (Франсвиль, 22.00).
29 января, воскресенье
ДР Конго — Гана (Оем, 19.00).
Египет — Марокко (Порт-Жантиль, 22.00).
Победитель матча в Либревиле встретится 1 февраля в полуфинале с победителем североафриканской пары в
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