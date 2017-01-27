Российская молодежь выехала в Токио
Молодежная сборная России по футболу (U-21) в отборочном раунде чемпионата Европы 2019 года, который также станет квалификацией на Олимпиаду-2020, сыграет с Австрией, Сербией, Македонией, Арменией и Гибралтаром. А перед жеребьевкой наша команда обрела нового наставника. Им стал главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов.
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26 января в
«Думаю, жребий можно назвать хорошим. Среди соперников можно выделить Сербию и Австрию, чьи команды в последнее время здорово выглядят на молодежном и юношеском уровне.
Но нельзя недооценивать и остальных. Безусловно, мы с уважением относимся ко всем сборным, но все будет зависеть от нас, — цитирует слова наставника официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Однако формат отборочного турнира, групповой этап которого стартует 20 марта 2017 года и продлится до 16 октября 2018-го, сложно назвать простым. Напрямую в финальную часть выходят только победители квартетов, тогда как еще два места разыграют в
А чтобы впервые в новейшей истории попасть на Олимпийские игры (соответствующая задача озвучена главой РФС Виталием Мутко), россиянам придется достичь полуфинала основной части Евро.
Напомним, что следующие летние ОИ состоятся в Токио.
За два дня до жеребьевки российская молодежка узнала имя нового тренера — этот пост, по решению бюро исполкома РФС, занял Бушманов. Его кандидатуру одобрили президент РФС Виталий Мутко и наставник сборной России Станислав Черчесов.
Соглашение было подписано на срок до 15 июля 2019 года. Ранее эту должность занимал Николай Писарев.
Новоиспеченный наставник не стал скрывать радости от назначения и поблагодарил руководство за оказанное доверие.
«Очень признателен РФС и лично Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России, — сказал Бушманов. — Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов.
Будем отталкиваться от жеребьевки и в зависимости от нее строить
Задача абсолютно понятна — завоевать путевку в финальную стадию Euro-2019.
Также хотел бы выразить благодарность руководству московского «Спартака», в структуре которого я работал со второй командой.
До этой должности Бушманов входил в тренерские штабы московского «Локомотива» (в 2008 году) и «Химок» (2010). Последним местом его работы был «Спартак-2», в который специалист пришел в 2013 году. Спустя два года команда под его руководством пробилась в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), где в текущем сезоне занимает шестую позицию в турнирной таблице.
После ухода Бушманова из стана
«Спартак» не стал удерживать специалиста якобы
«Спартак-2» после всех перестановок возглавил Дмитрий Гунько, много лет работающий в организации на разных должностях.
Известный российский тренер Борис Игнатьев считает, что назначение Бушманова — правильное решение.
«Я очень хорошо знаю Бушманова — работал с ним и в юношеских сборных, и в молодежной, и в первой, — сказал специалист «СЭ». — И везде он проявлял себя творцом, человеком, от которого исходила футбольная идея. Далее я с ним пересекался в «Сатурне». Евгений трудился в дубле, я в основе. Весь тренировочный процесс у него был построен на том, как научить игрока думать, креативить.
Его работа в «Спартаке-2» показала, что он не просто добывал очки, а готовил исполнителей для первого состава. Многие игроки, прошедшие через его руки, проявили себя очень хорошо.
Не стоит забывать, что Евгений играл в очень привлекательный футбол. Я читал, что в разговоре с Каррерой он сам сказал, что намерен проповедовать спартаковский стиль. Думаю, он будет прививать молодежной сборной атакующую игру.
Поможет Бушманову в покорении нелегкой вершины и РФС. Как заявил Мутко, организация планирует увеличить финансовую поддержку юношеских и молодежной сборных России.
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