Российская молодежь выехала в Токио

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26 января в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира молодежного Евро-2019. Новый старший тренер сборной России Евгений Бушманов остался доволен ее итогами.

«Думаю, жребий можно назвать хорошим. Среди соперников можно выделить Сербию и Австрию, чьи команды в последнее время здорово выглядят на молодежном и юношеском уровне.

Но нельзя недооценивать и остальных. Безусловно, мы с уважением относимся ко всем сборным, но все будет зависеть от нас, — цитирует слова наставника официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Однако формат отборочного турнира, групповой этап которого стартует 20 марта 2017 года и продлится до 16 октября 2018-го, сложно назвать простым. Напрямую в финальную часть выходят только победители квартетов, тогда как еще два места разыграют в плей-офф сборные, финишировавшие на втором месте. Стыковые встречи пройдут в середине ноября 2018-го.

А чтобы впервые в новейшей истории попасть на Олимпийские игры (соответствующая задача озвучена главой РФС Виталием Мутко), россиянам придется достичь полуфинала основной части Евро.

Напомним, что следующие летние ОИ состоятся в Токио.

За два дня до жеребьевки российская молодежка узнала имя нового тренера — этот пост, по решению бюро исполкома РФС, занял Бушманов. Его кандидатуру одобрили президент РФС Виталий Мутко и наставник сборной России Станислав Черчесов.

Соглашение было подписано на срок до 15 июля 2019 года. Ранее эту должность занимал Николай Писарев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Евгений Бушманов возглавил молодежную <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> !! Удачи!!! <a href="https://t.co/pwIc4HhtLu">pic.twitter.com/pwIc4HhtLu</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/823979577013899264">24 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Новоиспеченный наставник не стал скрывать радости от назначения и поблагодарил руководство за оказанное доверие.

«Очень признателен РФС и лично Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России, — сказал Бушманов. — Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов.

Будем отталкиваться от жеребьевки и в зависимости от нее строить учебно-тренировочный процесс. Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения.

Задача абсолютно понятна — завоевать путевку в финальную стадию Euro-2019.

Также хотел бы выразить благодарность руководству московского «Спартака», в структуре которого я работал со второй командой.

До этой должности Бушманов входил в тренерские штабы московского «Локомотива» (в 2008 году) и «Химок» (2010). Последним местом его работы был «Спартак-2», в который специалист пришел в 2013 году. Спустя два года команда под его руководством пробилась в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), где в текущем сезоне занимает шестую позицию в турнирной таблице.

После ухода Бушманова из стана красно-белых в СМИ начали циркулировать слухи о том, что.

«Спартак» не стал удерживать специалиста якобы из-за недопонимания с наставником основы Массимо Каррерой, который настаивал на том, чтобы все команды в клубной системе играли по одной схеме и во главу угла ставили результат, а не красивую комбинационную игру.

«Спартак-2» после всех перестановок возглавил Дмитрий Гунько, много лет работающий в организации на разных должностях.

Известный российский тренер Борис Игнатьев считает, что назначение Бушманова — правильное решение.

«Я очень хорошо знаю Бушманова — работал с ним и в юношеских сборных, и в молодежной, и в первой, — сказал специалист «СЭ». — И везде он проявлял себя творцом, человеком, от которого исходила футбольная идея. Далее я с ним пересекался в «Сатурне». Евгений трудился в дубле, я в основе. Весь тренировочный процесс у него был построен на том, как научить игрока думать, креативить.

Его работа в «Спартаке-2» показала, что он не просто добывал очки, а готовил исполнителей для первого состава. Многие игроки, прошедшие через его руки, проявили себя очень хорошо.

Не стоит забывать, что Евгений играл в очень привлекательный футбол. Я читал, что в разговоре с Каррерой он сам сказал, что намерен проповедовать спартаковский стиль. Думаю, он будет прививать молодежной сборной атакующую игру.

Поможет Бушманову в покорении нелегкой вершины и РФС. Как заявил Мутко, организация планирует увеличить финансовую поддержку юношеских и молодежной сборных России.