— Меня переполняет гордость, но турнир еще не закончен. Мы полны решимости и должны бороться до конца. Многие в нас сомневались, но команда проделала хорошую работу. Мы заняли первое место в группе, а теперь будем играть на победу в четвертьфинале. Весь конголезский народ поддерживает нас, — сказал Кабананга.



Сборная ДР Конго заняла первое место в группе «С» и в четвертьфинале сыграет с Ганой, занявшей второе место в группе «D».



Кабананга с тремя голами стал лучшим бомбардиром группового этапа, и теперь букмекеры считают его главным фаворитом в бомбардирской гонке КАН-2017.