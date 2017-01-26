Жуниор Кабананга: Меня переполняет гордость, но мы должны бороться до конца — турнир еще не закончен
Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга надеется, что его национальная команда продолжит успешно выступать на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz со ссылкой на Foot.cd.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Меня переполняет гордость, но турнир еще не закончен. Мы полны решимости и должны бороться до конца. Многие в нас сомневались, но команда проделала хорошую работу. Мы заняли первое место в группе, а теперь будем играть на победу в четвертьфинале. Весь конголезский народ поддерживает нас, — сказал Кабананга.
Сборная ДР Конго заняла первое место в группе «С» и в четвертьфинале сыграет с Ганой, занявшей второе место в группе «D».
Кабананга с тремя голами стал лучшим бомбардиром группового этапа, и теперь букмекеры считают его главным фаворитом в бомбардирской гонке КАН-2017.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter