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26 января 2017, 22:07 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Жуниор Кабананга: Меня переполняет гордость, но мы должны бороться до конца — турнир еще не закончен

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга надеется, что его национальная команда продолжит успешно выступать на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz со ссылкой на Foot.cd.

Нападающий <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> надеется что его национальная команда продолжит успешно выступать на Кубке африканских наций-2017 сообщает Sports.kz со ссылкой на <span class=error>Foot</span>.cd. Увеличить
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— Меня переполняет гордость, но турнир еще не закончен. Мы полны решимости и должны бороться до конца. Многие в нас сомневались, но команда проделала хорошую работу. Мы заняли первое место в группе, а теперь будем играть на победу в четвертьфинале. Весь конголезский народ поддерживает нас, — сказал Кабананга.

Сборная ДР Конго заняла первое место в группе «С» и в четвертьфинале сыграет с Ганой, занявшей второе место в группе «D».

Кабананга с тремя голами стал лучшим бомбардиром группового этапа, и теперь букмекеры считают его главным фаворитом в бомбардирской гонке КАН-2017.

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