Губернатор Краснодарского края: Стадион «Фишт» не должен быть муляжом

Участие в выездном заседании под председательством главы региона приняли вице-губернаторы, руководители профильных ведомств. Открывая совещание, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня лично убедился — готовность стадиона «Фишт» на хорошем уровне.



«Готовность 95%, но оставшиеся пять важны — это коммуникации. Стадион не должен быть муляжом, он должен функционировать бесперебойно, и, если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца — за их проведение в срок каждый несёт персональную ответственность», — отметил глава региона.



Кондратьев подчеркнул, что необходимо соблюсти все технические регламенты и юридические формальности, провести категорирование стадиона, получить паспорт безопасности. «Это безопасность, продиктованная жизнью. Здесь будут люди со всего мира. Обеспечить антитеррористическую защищённость — одна из первостепенных задач», — акцентировал руководитель региона.

Как сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края, вице-губернатор Николай Долуда рассказал, что с 1 марта начнётся продажа билетов в сети Интернет и в кассах города Сочи на первый тестовый матч — 28 марта на стадионе «Фишт» сыграют сборные России и Бельгии.