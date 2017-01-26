Губернатор Краснодарского края: Стадион «Фишт» не должен быть муляжом
В Сочи состоялось заседание оргкомитета края по подготовке и проведению Кубка конфедераций 2017 года.
Участие в выездном заседании под председательством главы региона приняли
«Готовность 95%, но оставшиеся пять важны — это коммуникации. Стадион не должен быть муляжом, он должен функционировать бесперебойно, и, если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца — за их проведение в срок каждый несёт персональную ответственность», — отметил глава региона.
Кондратьев подчеркнул, что необходимо соблюсти все технические регламенты и юридические формальности, провести категорирование стадиона, получить паспорт безопасности. «Это безопасность, продиктованная жизнью. Здесь будут люди со всего мира. Обеспечить антитеррористическую защищённость — одна из первостепенных задач», — акцентировал руководитель региона.
Как сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края,
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