СМИ включили Кабанангу в ТОП-5 лучших игроков группового этапа Кубка африканских наций

В их числе оказался и нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, на данный момент возглавляющий гонку бомбардиров турнира.



«Вызванный в последний момент Флораном Ибенже в сборную Жуниор Кабананга стал настоящим смертоносным оружием ДР Конго. Играя на своей не самой любимой позиции — на левом фланге, он забил три мяча и заработал один ассистентский балл. Его команда заняла первое место в группе, обойдя Марокко, Кот-д’Ивуар и Того», — пишет сайт.



Также в топ-5 лучших игроков по итогам группового раунда попали Байде Кельта, Садио Мане (оба — Сенегал), Юссеф Мсакни (Тунис) и Дени Буанга (Габон).