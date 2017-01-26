Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28566196/
26 января 2017, 19:46 | Футбол: Сборные | Sports.kz

СМИ включили Кабанангу в ТОП-5 лучших игроков группового этапа Кубка африканских наций

Издание Ahram Online опубликовало материал о Кубке африканских наций-2017, в котором выделило пятерых лучших футболистов группового этапа, сообщает Sports.kz.

Издание Ahram <span class=stop>Online</span> опубликовало материал о Кубке африканских наций-2017 в котором выделило пятерых лучших футболистов группового этапа сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В их числе оказался и нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, на данный момент возглавляющий гонку бомбардиров турнира.

«Вызванный в последний момент Флораном Ибенже в сборную Жуниор Кабананга стал настоящим смертоносным оружием ДР Конго. Играя на своей не самой любимой позиции — на левом фланге, он забил три мяча и заработал один ассистентский балл. Его команда заняла первое место в группе, обойдя Марокко, Кот-д’Ивуар и Того», — пишет сайт.

Также в топ-5 лучших игроков по итогам группового раунда попали Байде Кельта, Садио Мане (оба — Сенегал), Юссеф Мсакни (Тунис) и Дени Буанга (Габон).

Сборная ДР Конго
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Кабананга, король Леопардов

Кабананга, король Леопардов

Впечатляющее выступление нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги в составе национальной сборной Демократической Республики Конго в продолжающемся Кубке Африканских Наций в Габоне не осталось незамеченным не только в нашей стране, но и в Старом Свете. Спортивное приложение бельгийского журнала DH опубликовало большую статью, посвященную форварду сильнейшей команды Казахстана.
Еще 7 новостей  Все новости
25 января

СМИ восхитились крепким подбородком Головкина

Фернандо Варгас: «Головкин обладает мощью и за ним мексиканские фанаты»

Один из планируемых участников вечера бокса Головкин - Джейкобс исключен из андеркарда