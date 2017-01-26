СМИ включили Кабанангу в ТОП-5 лучших игроков группового этапа Кубка африканских наций
Издание Ahram Online опубликовало материал о Кубке африканских наций-2017, в котором выделило пятерых лучших футболистов группового этапа, сообщает Sports.kz.
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В их числе оказался и нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, на данный момент возглавляющий гонку бомбардиров турнира.
«Вызванный в последний момент Флораном Ибенже в сборную Жуниор Кабананга стал настоящим смертоносным оружием ДР Конго. Играя на своей не самой любимой позиции — на левом фланге, он забил три мяча и заработал один ассистентский балл. Его команда заняла первое место в группе, обойдя Марокко, Кот-д’Ивуар и Того», — пишет сайт.
Также в топ-5 лучших игроков по итогам группового раунда попали Байде Кельта, Садио Мане (оба — Сенегал), Юссеф Мсакни (Тунис) и Дени Буанга (Габон).
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