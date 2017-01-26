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26 января 2017, 19:10 | Футбол: Сборные | ТАСС

Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой «Спартака»

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой московского «Спартака» на сборах в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В настоящий момент Спартак проводит сборы в <nobr>Абу-Даби</nobr> на 31 января запланирован контрольный матч с датским Копенгагеном Увеличить
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В настоящий момент «Спартак» проводит сборы в Абу-Даби, на 31 января запланирован контрольный матч с датским «Копенгагеном».

«На сегодняшней вечерней тренировке красно-белых игроков нашей национальной команды ждал сюрприз. На их работу в Абу-Даби решил посмотреть Станислав Черчесов. По его словам, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе “Шейх Зайд”, где проходят занятия спартаковцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Новости Сборных команд

Черчесов отправится в Испанию и Турцию для просмотра кандидатов в сборную России

Черчесов отправится в Испанию и Турцию для просмотра кандидатов в сборную России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ближайшее время посетит сборы отечественных клубов в Турции и Испании, где просмотрит кандидатов в национальную команду. Об этом он сообщил пресс-службе футбольного клуба «Краснодар».
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