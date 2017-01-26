Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой «Спартака»
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой московского «Спартака» на сборах в ОАЭ. Об этом сообщает
пресс-служба красно-белых.
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В настоящий момент «Спартак» проводит сборы в
«На сегодняшней вечерней тренировке
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