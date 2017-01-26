Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой «Спартака»

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В настоящий момент «Спартак» проводит сборы в Абу-Даби, на 31 января запланирован контрольный матч с датским «Копенгагеном».