Хардлайф для Алжира. 5 итогов группового этапа Кубка Африки

Фаворит и чемпион уже вылетели

Кубок Африки — один из самых специфичных турниров мира: фавориты получают свой статус до турнира из-за состава, звёзд и накопленного опыта, но часто все составляющие не гарантируют вообще ничего. Самой сильной по подбору игроков виделась сборная Алжира, более-менее сбалансированная, с лидером в каждой линии, с лучшим игроком Африки Риядом Марезом, с тренером Жоржем Лекенсом, знающим африканские реалии и умеющим работать с игроками арабского происхождения (да, работать с Алжиром, Тунисом или Мали — разные вещи).



Но на Кубке Африки Алжир внезапно переболел болезнью традиционных африканских команд вроде Камеруна или Нигерии. Иван Крылов давно написал про «лис пустыни», что когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт — и сборная Алжира была именно такой. Лидеры, чьей задачей было вести команду за собой, сыграли невероятно эгоистично — ситуации, когда Браими или Марез шёл в лишнюю обводку вместо паса партнёру в удобной позиции, случались очень часто. Ошибки в простейших ситуациях случались слишком часто — гол, решивший судьбу Алжира на турнире, начался со скидки Фаузи Гуляма головой своему вратарю… от центральной линии. Геройства Ислама Слимани, забившего Тунису и Сенегалу, уже мало что значили — тогда от «лис пустыни» уже ничего не зависело.



Кот-д’Ивуар тоже покинул турнир с двумя очками, но если у Алжира лидеры были отрезаны от остальной команды, то «слоны» ещё не нашли новых лидеров, переживая болезненный процесс перестройки. Дидье Дрогба не играет за Кот-д’Ивуар уже давно, а достойного сменщика ему так и не нашлось — не считать же таковым Вильфрида Бони, переваренного английским футболом. Нет и полузащитника с функциями Яя Туре, в сборной всегда работавшего за двоих. Франк Кесси ещё не готов рулить серединой поля в одиночку, а его коллеги по амплуа банально ниже классом — и Сере Ди, и Шейк Дукуре растворились в решающей игре с Марокко, обрезаясь и предпочитая играть с ближним. Роль лидера пытался взвалить на себя Саломон Калу, но партнёры по команде не поддержали его порыв — и заставили Калу заплакать на плече у Мишеля Дюссье после матча с Марокко. Если Кот-д’Ивуар приедет на ЧМ-2018, то уже без форварда «Герты» и ещё более молодым.

Африканский футбол подчиняется европейской логике

Всё чаще в Африку попадают европейские тренеры, меняющие традиционный уклад местного футбола, с его шаманами, танцами у углового флажка и яростной весёлой перестрелкой без тактики. Причём часто понять логику местных федераций очень сложно. В Габоне накануне Кубка Африки провернули тренерскую перестановку, поставив у руля сборной Хосе Антонио Камачо — испанец три года сидел без работы, а последний опыт в национальной команде, с Китаем, начисто провалил. Где логика? В ситуации, когда африканский тренер устроил бы безрассудную игру ва-банк, Камачо всё доказал в матче открытия, поставив на позицию «десятки» чистокровного опорника Марио Лемина.

Трезвый расчёт полностью поработил задор, для Африки это гиблое дело — неудивительно, что такой европейский Габон стал чуть ли не самой тухлой командой турнира. Поток европейских идей делает африканский футбол обычным — тенденция прослеживалась ещё на КАН-2015, теперь становится более ощутимой. Зависимость результатов от стандартных положений на Кубке Африки даже сильнее, чем на Евро-2016: в чемпионате Европы штрафные, угловые, ауты и пенальти составили 36 из 108 голов турнира — ровно треть, на КАН-2017 «стандартных» голов 38,8% (19 из 49). Более того, тренер сборной ДР Конго Жан-Флоран Икванге-Ибенге удачно перенёс на африканскую землю исландский опыт, «леопарды» забили единственный гол турнира после розыгрыша аута. Икванге-Ибенге — не европеец, но любитель привития европейских идей.



Так африканский футбол становится грамотнее, чем раньше, но теряет самобытность и идентичность, подчиняясь европейской логике. Тут каждому решать, что лучше — это как спор про курицу и яйцо, про приоритет качества игры или результата.

Команды одного игрока обречены

Неудача Габона на Кубке Африки обусловлена ещё и спецификой команды — звезда, Пьер-Эмерик Обамейянг, живёт в своём мире, остальная сборная, довольно среднего уровня, — отдельно. Рецепт нейтрализации Габона был очень прост — отрезать Обамейянга от передач из глубины. С учётом того, что Хосе Антонио Камачо стремился играть в три опорника, а Канга с качественным пасом сидел у него на скамейке, сделать это было несложно, кормить передачами главную звезду было просто некому. Обамейянг всё равно забил 100% голов «пантер» на турнире, но был очень бледен по сравнению с собой дортмундским. Зависимость от Обамейянга — именно тренерский просчёт Камачо.

В противовес стоит взглянуть на сборную Марокко, оставшуюся без командного мозга перед стартом турнира — травмы выкосили Амрабата, Таннане, Буфаля и Бельанда, из креативных игроков остался лишь Мбарк Буссуфа. Однако Эрве Ренар, действующий тренер-обладатель Кубка Африки, решил всё по-тренерски. Марокканцы играли по хитроумной тактике 3−2−2−3/3−3−1−3 с максимально осторожным исполнением, а с заменами перестраивались на 5−3−2 или 3−4−1−2, перекрывая пространство в своей штрафной и в середине поля. Голы «атласских львов» делятся на две категории — шальные дальние удары (кажется, Рашид Алиуи, забивая решающий гол в матче с Кот-д’Ивуаром, руководствовался правилом Александра Салугина: бей, когда устанешь бежать) и стандарты Фейсала Фажра. Не самый зажигательный стиль, но максимально тренерский и дающий результат, что важно на таких скоротечных турнирах.

Африканская школа тренеров ещё не погибла

И это важно, учитывая европеизацию местного футбола. Среди восьмёрки специалистов, которые разыграют Кубок Африки в плей-офф, пятеро европейцев, один Эктор Купер, со своим желанием построить египетское катеначчо в принципе стоящий особняком, и два местных тренера — и это уже прорыв для Африки, где европейских тренеров считают панацеей от всех бед.



Сборной Сенегала хватило Алена Жиресса, подведшего «львов Теранги» к провалу на Кубке Африки двухлетней давности — и теперь Сенегал ведёт вперёд Алиу Сиссе. Он был капитаном команды, выбившей Францию с ЧМ-2002 и попавшей в топ-20 команд, повлиявших на развитие футбола в 2000-х, и сформировал свой стиль на основе стиля тренера той команды, Брюно Метсю. Если будете смотреть матчи Сенегала, обратите внимание, как Сиссе после каждого гола или победного финального свистка поднимает руки к небу — это его традиционное посвящение Метсю, наблюдающего за успехами ученика из лучшего мира. В интервью Алиу не стесняется говорить про любовь к высокому прессингу, максимальную компактность действий, свойственную Метсю, а заодно высказываться на злободневную тему тренеров-африканцев: «Не хочу вдаваться в дискуссию деления тренеров по цвету кожи, но я бы хотел, чтобы немного больше людей с нашего материка попадали во Францию, хотя бы в Лигу 2 или CFA. Африканцы тоже внесли вклад в историю Франции…».

Алиу Сиссе со своей комбинацией дредов и тёмных очков кажется самым стильным тренером Кубка Африки, а его сборная Сенегала — самой стильной командой турнира.

«Львы Теранги» играют очень по-европейски, как и завещал Метсю, а дополняет картину состав сенегальцев, один из сильнейших на турнире — чего стоит хотя бы атака с Диуфом, Садио Мане, Бальде Кейта, автором лучшего штрафного КАН-2017 Анри Севе и Муссой Соу на лавке. «Он очень строгий, требовательный и прямой. Он не приемлет определённых вещей. Мы помним Сиссе, как игрока с характером, и он не изменился», — говорит про Алиу Идрисса Гуйе, один из лидеров Сенегала.

У Жана-Флорана Ибенге ещё более удивительная судьба. Получив диплом экономиста, Ибенге работал бухгалтером во французских клубах, а главным тренером стал, когда его позвал в Китай Николя Анелька. В «Шанхай Шеньхуа» не задалось, но вскоре Ибенге получил предложение от конголезской «Виты», вывел её в финал африканской ЛЧ, а потом поднял ДР Конго на третье место по итогам прошлого Кубка Африки. Ибенге — ещё один африканский тренер, практикующий европейские идеи (вроде работы над аутами) и не боящийся смелых решений. Самый звёздный форвард «леопардов» Седрик Бакамбу уже садился на лавку из-за слабой игры, Шансель Мбемба, сильнейший центральный защитник ДР Конго, был подвинут вперёд, с целью играть, как Андреа Пирло, раскидывая диагонали из глубины поля. А Жуниор Кабананга из «Астаны», вызванный только из-за травмы другого игрока, получил от Ибенге место в старте и стал лучшим футболистом группового этапа Кубка Африки — Кабананга забивает в каждом матче, против Кот-д’Ивуара была ещё и голевая передача. Все ходы Ибенге пока что работают. В четвертьфинале конголезцам играть с Ганой, которая сейчас не выглядит непроходимой.