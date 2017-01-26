Хардлайф для Алжира. 5 итогов группового этапа Кубка Африки
На Кубке Африки закончился групповой этап, отсеявший из турнира хозяина, главного фаворита и действующего чемпиона.
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Фаворит и чемпион уже вылетели
Кубок Африки — один из самых специфичных турниров мира: фавориты получают свой статус до турнира
Но на Кубке Африки Алжир внезапно переболел болезнью традиционных африканских команд вроде Камеруна или Нигерии. Иван Крылов давно написал про «лис пустыни», что когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт — и сборная Алжира была именно такой. Лидеры, чьей задачей было вести команду за собой, сыграли невероятно эгоистично — ситуации, когда Браими или Марез шёл в лишнюю обводку вместо паса партнёру в удобной позиции, случались очень часто. Ошибки в простейших ситуациях случались слишком часто — гол, решивший судьбу Алжира на турнире, начался со скидки Фаузи Гуляма головой своему вратарю… от центральной линии. Геройства Ислама Слимани, забившего Тунису и Сенегалу, уже мало что значили — тогда от «лис пустыни» уже ничего не зависело.
Кот-д’Ивуар тоже покинул турнир с двумя очками, но если у Алжира лидеры были отрезаны от остальной команды, то «слоны» ещё не нашли новых лидеров, переживая болезненный процесс перестройки. Дидье Дрогба не играет за Кот-д’Ивуар уже давно, а достойного сменщика ему так и не нашлось — не считать же таковым Вильфрида Бони, переваренного английским футболом. Нет и полузащитника с функциями Яя Туре, в сборной всегда работавшего за двоих. Франк Кесси ещё не готов рулить серединой поля в одиночку, а его коллеги по амплуа банально ниже классом — и Сере Ди, и Шейк Дукуре растворились в решающей игре с Марокко, обрезаясь и предпочитая играть с ближним. Роль лидера пытался взвалить на себя Саломон Калу, но партнёры по команде не поддержали его порыв — и заставили Калу заплакать на плече у Мишеля Дюссье после матча с Марокко. Если Кот-д’Ивуар приедет на ЧМ-2018, то уже без форварда «Герты» и ещё более молодым.
Африканский футбол подчиняется европейской логике
Всё чаще в Африку попадают европейские тренеры, меняющие традиционный уклад местного футбола, с его шаманами, танцами у углового флажка и яростной весёлой перестрелкой без тактики. Причём часто понять логику местных федераций очень сложно. В Габоне накануне Кубка Африки провернули тренерскую перестановку, поставив у руля сборной Хосе Антонио Камачо — испанец три года сидел без работы, а последний опыт в национальной команде, с Китаем, начисто провалил. Где логика? В ситуации, когда африканский тренер устроил бы безрассудную игру
Трезвый расчёт полностью поработил задор, для Африки это гиблое дело — неудивительно, что такой европейский Габон стал чуть ли не самой тухлой командой турнира. Поток европейских идей делает африканский футбол обычным — тенденция прослеживалась ещё на КАН-2015, теперь становится более ощутимой. Зависимость результатов от стандартных положений на Кубке Африки даже сильнее, чем на Евро-2016: в чемпионате Европы штрафные, угловые, ауты и пенальти составили 36 из 108 голов турнира — ровно треть, на КАН-2017 «стандартных» голов 38,8% (19 из 49). Более того, тренер сборной ДР Конго
Так африканский футбол становится грамотнее, чем раньше, но теряет самобытность и идентичность, подчиняясь европейской логике. Тут каждому решать, что лучше — это как спор про курицу и яйцо, про приоритет качества игры или результата.
Команды одного игрока обречены
Неудача Габона на Кубке Африки обусловлена ещё и спецификой команды — звезда,
В противовес стоит взглянуть на сборную Марокко, оставшуюся без командного мозга перед стартом турнира — травмы выкосили Амрабата, Таннане, Буфаля и Бельанда, из креативных игроков остался лишь Мбарк Буссуфа. Однако Эрве Ренар, действующий
Африканская школа тренеров ещё не погибла
И это важно, учитывая европеизацию местного футбола. Среди восьмёрки специалистов, которые разыграют Кубок Африки в
Сборной Сенегала хватило Алена Жиресса, подведшего «львов Теранги» к провалу на Кубке Африки двухлетней давности — и теперь Сенегал ведёт вперёд Алиу Сиссе. Он был капитаном команды, выбившей Францию с ЧМ-2002 и попавшей в топ-20 команд, повлиявших на развитие футбола в 2000-х, и сформировал свой стиль на основе стиля тренера той команды, Брюно Метсю. Если будете смотреть матчи Сенегала, обратите внимание, как Сиссе после каждого гола или победного финального свистка поднимает руки к небу — это его традиционное посвящение Метсю, наблюдающего за успехами ученика из лучшего мира. В интервью Алиу не стесняется говорить про любовь к высокому прессингу, максимальную компактность действий, свойственную Метсю, а заодно высказываться на злободневную тему тренеров-африканцев: «Не хочу вдаваться в дискуссию деления тренеров по цвету кожи, но я бы хотел, чтобы немного больше людей с нашего материка попадали во Францию, хотя бы в Лигу 2 или CFA. Африканцы тоже внесли вклад в историю Франции…».
Алиу Сиссе со своей комбинацией дредов и тёмных очков кажется самым стильным тренером Кубка Африки, а его сборная Сенегала — самой стильной командой турнира.
«Львы Теранги» играют очень
У
Здесь осталось место гениальному и смешному
И всё же, несмотря на экспансию идей, Кубок Африки остаётся самобытным турниром, пока там забиваются такие мячи, как исполнил Пикети из сборной
Пока вратарю сборной Того Косси Агасса импульсивные соотечественники поджигают дом в столице
Пока другой вратарь, Кадим Н’Диайе, ставит сам себе подножку и падает, чтобы потянуть время. Такое нельзя представить
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