10 причин следить за футболистом «Астаны», который феерит на Кубке африканских наций

Причина 1

Кабананга мог не поехать на КАН-2017, так как на него не особо рассчитывал главный тренер Флоран Ибенге. А в списке оказался в самый последний момент из-за травмы полузащитника бельгийского «Кортрейка» Эрве Каже. И какого было удивление наставника, когда Жуниор помог конголезцам одержать две победы в квартете и добиться приемлемого результата (2:2) против одной из сильных африканских сборных Кот-д`Ивуара. На групповом этапе ДР Конго набрала семь очков и с первого места квалифицировалась в четвертьфинал.

Причина 2

Жуниор вошел в символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций. Форварда «Астаны» называют открытием из Казахстана. Также компанию Кабананге в символической сборной составили его партнеры по команде — защитники Иссама Мпеко и Шансель Мбемба.

Причина 3

Легионер «Астаны» стал первым за пять лет игроком, забившим в каждом матче группового этапа КАН. В то же время форвард имеет в активе одну результативную передачу, а ДР Конго стала самой результативной сборной в своей группе. На ее счету шесть мячей, у форварда «Астаны» — три точных удара.

Причина 4

Кабананга с тремя голами вышел на чистое первое место в списке бомбардиров КАН-2017. Если не утратит голевое чутье в дальнейшем, а его сборная преодолеет сопротивление ганцев в четвертьфинале, может замахнуться и на лучшего игрока турнира или бомбардира.

Причина 5

Некоторыми спортивными ресурсами «астанчанин» признавался лучшим футболистом во всех трех матчах группового этапа. И неслучайно, так как показывал постоянную нацеленность на ворота. В заключительной встрече квартета с Того открыл счет, а также заработал штрафной, с которого Поль-Жозе Мпоку установил окончательный счет поединка — 3:1 в пользу ДР Конго.

Причина 6

Конголезцем уже заинтересовались скауты зарубежных клубов, в частности представители бельгийского чемпионата, где, как известно, начинал профессиональную карьеру Кабананга. Если в состав «Андерлехта» не смог в свое время пробиться, то за «Серкль Брюгге» провел 64 матча, в которых отметился 13 голами. На данный момент к нему присматриваются скауты «Генка», «Кортрейка» и «Сент-Труйдена».

Причина 7

Футболист КПЛ раскрылся в новом для себя амплуа. В «Астане» зачастую выполнял функции ярковыраженного форварда, на Кубке африканских наций действует на месте крайнего нападающего, что не одно и то же. Один из мячей забил головой, чем лишний раз подтвердил свое умение играть на «втором этаже». Два гола забил с передачи Фирмина Мубеле, один с разрезающего паса Шанселя Мбемба.

Причина 8

В «Астане» пристально следят за выступлением своего футболиста, с которым действует контракт до конца нынешнего года. Представился лишний повод задуматься над целесообразностью его пролонгации и использовании игрока на другой позиции. Ведь северяне пригласили из «Газ Метана» Аздрена Лулаку, в ком видели основного форварда в предстоящем сезоне. Но Кабананга своей игрой доказывает, что его будет трудно вытеснить из состава, если, конечно, в полной мере вписывается в игровую концепцию Станимира Стойлова.

Причина 9

Кабананга поймал кураж и вряд ли остановится на достигнутом. Постарается сыграть острее и в следующем матче с ганцами. Если конголезцы успешно продвинутся по сетке турнира, а нападающему удастся обойтись без травм и стать открытием КАН, то поможет «Астане» уже этой зимой заработать на своем трансфере в один из зарубежных клубов. Но в том случае, что в «Астане» не рассчитывают на футболиста на долгую перспективу.

Причина 10

На Кубке африканских наций футболист представляет не только свою сборную, но и весь казахстанский футбол. Благодаря его игре о нас еще больше узнали. Да и почему бы искренне не порадоваться за игрока, который своим трудом пробивался в основной состав ДР Конго и «Астаны». Ведь ранее у него не все получалось в столичном клубе, из-за чего отдавали в аренду в турецкий «Кардемир Карабюкспор». Вернулся и в 13 матчах премьер-лиги-2016 забил пять мячей, еще три провел в Кубке страны, а также дважды отличился в Лиге Европы. Всего за астанчан провел 52 матча, забил 15 мячей, отдал три голевые передачи и получил шесть предупреждений.

Напомним, что Кубок африканских наций проходит в Габоне. ДР Конго выступала в группе С и с первого места вышла в четвертьфинал, где 29 января встретится с Ганой. На групповом этапе конголезцы победили Марокко 1:0, Того 3:1, а также сыграли вничью с Кот-Д`ивуаром 2:2. При этом Жуниор Кабананга с тремя мячами единолично лидирует в списке бомбардиров.