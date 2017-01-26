Черчесов отправится в Испанию и Турцию для просмотра кандидатов в сборную России

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«Я останусь на неделю в ОАЭ, где проводит сборы “Краснодар” и “Спартак”. Затем отправлюсь в Турцию, Испанию, — рассказал Черчесов. — Надо своими глазами увидеть, кто на что готов на сегодняшний день».

Сборная России 28 марта в Сочи проведет товарищеский матч с командой Бельгии, которая занимает пятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Игра станет первой на стадионе «Фишт» после его реконструкции. Также известно, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с командами Кот- д’Ивуара, который должен состояться предположительно 24 марта в Краснодаре, и Бразилии, с которой россияне могут сыграть в начале июня в Москве.