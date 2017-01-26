Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28555787/
26 января 2017, 9:07 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Нападающий «Астаны» вошел в символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций-2017

Форвард «Астаны» и ДР Конго Жуниор Кабананга вошел в символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.

Форвард <span class=error>Астаны</span> и ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> вошел в символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кроме Кабананги в число лучших вошли другие представители сборной ДР Конго — Иссама Мпеко и Шансель Мбемба.

Жуниор Кабананга на данный момент является лучшим бомбардиром турнира с тремя забитыми мячами.

Сборная ДР Конго
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
25 января

Источник сообщил о прогрессе в переговорах по бою Головкин - Альварес

Болельщики высмеяли Альвареса фотоколлажами с участием Головкина

СМИ восхитились крепким подбородком Головкина