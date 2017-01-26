Нападающий «Астаны» вошел в символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций-2017
Форвард «Астаны» и ДР Конго Жуниор Кабананга вошел в символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.
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Кроме Кабананги в число лучших вошли другие представители сборной ДР Конго — Иссама Мпеко и Шансель Мбемба.
Жуниор Кабананга на данный момент является лучшим бомбардиром турнира с тремя забитыми мячами.
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