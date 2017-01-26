Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе»

Единственный гол в матче забил бразилец Дуду.

Все собранные средства пойдут на помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, три футболиста — вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших — члены экипажа.

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Благотворительный матч

Бразилия — Колумбия — 1:0 (0:0)

Гол: Дуду, 47.

Бразилия: Вевертон, Жеромел, Фабиу Сантос (Жорже, 46), Фагнер, Родригу Кайу, Диегу Соуза (Луан Виейра, 63), Вильян (Диегу, 46), Лукас Лима (Густаву Скарпа, 69), Уоллас, Робинью (Родригинью, 46), Дуду (Камилу, 79).

Колумбия: Гонсалес, Ф. Агилар, Боканегра, Тесильо, Диас (Баланта, 62), А. Агилар (Куэльяр, 69), Торрес (Монтойя, 46), Урибе, Гутьеррес (Беррио, 46), Копете (Эрнандес Риверо, 62), Борха (Ранхель, 69).

Предупреждение: А. Агилар, 33.

Судья: Балиньо (Аргентина).