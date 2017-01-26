Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе»
Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии в благотворительном матче, посвященном памяти жертв авиакатастрофы с командой «Шапекоэнсе».
Единственный гол в матче забил бразилец Дуду.
Все собранные средства пойдут на помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе.
Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, три футболиста — вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших — члены экипажа.
Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».
Благотворительный матч
Бразилия — Колумбия — 1:0 (0:0)
Гол: Дуду, 47.
Бразилия: Вевертон, Жеромел, Фабиу Сантос (Жорже, 46), Фагнер, Родригу Кайу, Диегу Соуза (Луан Виейра, 63), Вильян (Диегу, 46), Лукас Лима (Густаву Скарпа, 69), Уоллас, Робинью (Родригинью, 46), Дуду (Камилу, 79).
Колумбия: Гонсалес, Ф. Агилар, Боканегра, Тесильо, Диас (Баланта, 62), А. Агилар (Куэльяр, 69), Торрес (Монтойя, 46), Урибе, Гутьеррес (Беррио, 46), Копете (Эрнандес Риверо, 62), Борха (Ранхель, 69).
Предупреждение: А. Агилар, 33.
Судья: Балиньо (Аргентина).
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