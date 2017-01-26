Египетская пустыня
Последним восьмым участником ¼ финала стал Египет, не пропустивший на групповом этапе ни одного гола. Одержав победу над Ганой, «фараоны» обогнали ее в турнирной таблице и в воскресенье сыграют с Марокко. Ганские «Черные звезды» померятся в тот же день силами с командой ДР Конго.
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КУБОК АФРИКИ-2017. 3-й тур. Группа D
ЕГИПЕТ — ГАНА — 1:0 (Салах, 11)
Египет:
Гана: Разак Браима, Бой, Амарти, Менса, Йиадом,
Наказания: Мохсен, 56. Хасан Трезеге, 74. Текпити, 77. Бой, 80 (предупреждения).
Судья: Гассама (Гамбия).
25 января.
УГАНДА — МАЛИ — 1:1 (Мия, 70 — Биссума, 73).
Уганда: Одонгкара, Игума, Джууко, Вассва, Валусимби, Олоя (Маведже, 60), Дж. Кизито, Аучо (Азиро, 90+2), Очая, Мия, Л. Кизито (Масса, 78).
Мали: У. Сиссоко, У. Кулибали, Ваге, Мах. Ндиай, Ам. Траоре, Мам. Ндиай, Силла, Биссума, Л. Кулибали (К. Кулибали, 54), М. Думбья, Марега (М. Ятабаре, 78).
Наказания: Джууко, 43. Одонгкара, 78 (предупреждения).
Судья: Бушааб (Мавритания).
25 января. Оем. Стадион «Энгонг».
Интриги к заключительному дню соревнований в группе D сохранилось меньше, чем в трех других
До игры ганец Андре Айю заверил, что «черные звезды» не одолеваемы жаждой реванша за ноябрьское поражение (0:2) от Египта в отборочной группе ЧМ-2018. «Мы используем предстоящую игру для подготовки к четвертьфиналу», — заявил полузащитник «Вест Хэма». В итоге Авраам Грант не выпустил второй состав, как в понедельник сделал Сенегал, который тоже досрочно завоевал путевку в
Коррективы в составах произвели и другие тренеры. В частности, в команде Мали с первых минут появился Мусса Думбья. Игрок «Ростова» очень старался, но в ливень он и его партнеры мучились на тяжелейшем поле. Мяч с самого начала застревал в лужах, напоминая классические архивные кадры из Самары. Неудивительно, что игра была бедна на события.
Во втором тайме соперники, по крайней мере, осознали, что в непогоду стоит бить со средней и дальней дистанции, обменялись голами, и благодаря этому не закончили турнир с нулем в графе забитых мячей. У малийцев при этом попаданием с 30 метров, исполняя штрафной, отметился 20-летний полузащитник «Лилля» Биссума, лучший, на мой взгляд, игрок матча.
В
Ганцы и не думали махнуть рукой на исход. Они значительно больше контролировали мяч (58 процентов в первом тайме, 56 процентов после финального свистка), но им не хватало скорости, и раскачать оборону «фараонов» не удавалось. В то же время ганский вратарь Разак Браима допустил незадолго до перерыва «ляп», отдав мяч в ноги сопернику, но, на его счастье, Мохсен промахнулся от угла штрафной площади по пустым воротам. Отметим также замену Гьяна
Опирающиеся при Экторе Купере на прочную оборону «фараоны» «вязали» соперника, довели матч до победы и стали единственной командой, оставившей на групповом этапе свои ворота в неприкосновенности.
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