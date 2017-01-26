Египетская пустыня

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КУБОК АФРИКИ-2017. 3-й тур. Группа D

ЕГИПЕТ — ГАНА — 1:0 (Салах, 11)

Египет: Эль-Хадари, Эль-Мохамади, Хегази, Али Габр, Фатхи, Тарек Хамед, Эль-Ненни, М. Салах, Абдаллах Эль-Саид (Варда, 76), Хасан Трезеге, Мохсен (Кахраба, 69).

Гана: Разак Браима, Бой, Амарти, Менса, Йиадом, Агьеманг-Баду (Вакасо, 80), Тетте (Текпити, 73), Аффул, Атсу, Гьян (Дж. Айю, 41), А. Айю.

Наказания: Мохсен, 56. Хасан Трезеге, 74. Текпити, 77. Бой, 80 (предупреждения).

Судья: Гассама (Гамбия).

25 января. Порт-Жантиль. Стадион «Мишель Эссонге».

УГАНДА — МАЛИ — 1:1 (Мия, 70 — Биссума, 73).

Уганда: Одонгкара, Игума, Джууко, Вассва, Валусимби, Олоя (Маведже, 60), Дж. Кизито, Аучо (Азиро, 90+2), Очая, Мия, Л. Кизито (Масса, 78).

Мали: У. Сиссоко, У. Кулибали, Ваге, Мах. Ндиай, Ам. Траоре, Мам. Ндиай, Силла, Биссума, Л. Кулибали (К. Кулибали, 54), М. Думбья, Марега (М. Ятабаре, 78).

Наказания: Джууко, 43. Одонгкара, 78 (предупреждения).

Судья: Бушааб (Мавритания).

25 января. Оем. Стадион «Энгонг».

Интриги к заключительному дню соревнований в группе D сохранилось меньше, чем в трех других мини-турнирах. Гана уже обеспечила себе участие в ¼ финала, Уганда, в отличие от прочих аутсайдеров, потеряла все шансы на продолжение борьбы. Нужно было только выяснить, сумеет ли Мали ликвидировать три очка отставания от Египта, вынудив считать мячи, поскольку друг с другом эти сборные сыграли со счетом 0:0.

До игры ганец Андре Айю заверил, что «черные звезды» не одолеваемы жаждой реванша за ноябрьское поражение (0:2) от Египта в отборочной группе ЧМ-2018. «Мы используем предстоящую игру для подготовки к четвертьфиналу», — заявил полузащитник «Вест Хэма». В итоге Авраам Грант не выпустил второй состав, как в понедельник сделал Сенегал, который тоже досрочно завоевал путевку в плей-офф, хотя в стартовом составе не вышли Вакасо, Парти и Дж. Айю, а использовал построение с тремя центральными защитниками. Одним из них стал еще недавно игрок «Анжи» Джонатан Менса, впервые вышедший на поле в ходе турнира.

Коррективы в составах произвели и другие тренеры. В частности, в команде Мали с первых минут появился Мусса Думбья. Игрок «Ростова» очень старался, но в ливень он и его партнеры мучились на тяжелейшем поле. Мяч с самого начала застревал в лужах, напоминая классические архивные кадры из Самары. Неудивительно, что игра была бедна на события.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Para empatar el encuentro tampoco se quedó atras este MAGISTRAL lanzamiento de falta del malí ?? Bissouma. <a href="https://twitter.com/hashtag/CAN2017?src=hash">#CAN2017</a> <a href="https://t.co/oeD5diKq5t">pic.twitter.com/oeD5diKq5t</a></p>— Manu Lorenzo (@ManuLorenzo_) <a href="https://twitter.com/ManuLorenzo_/status/824368814032908289">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во втором тайме соперники, по крайней мере, осознали, что в непогоду стоит бить со средней и дальней дистанции, обменялись голами, и благодаря этому не закончили турнир с нулем в графе забитых мячей. У малийцев при этом попаданием с 30 метров, исполняя штрафной, отметился 20-летний полузащитник «Лилля» Биссума, лучший, на мой взгляд, игрок матча.

В Порт-Жантиле тоже состоялся гол со штрафного. Направленный Салахом мяч пролетел в брешь, которая образовалась, когда из «стенки» убежал египетский игрок, и вонзился в «девятку».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mohamed Salah's free-kick gives Egypt the lead against Ghana <a href="https://t.co/DQg1CALxtx">pic.twitter.com/DQg1CALxtx</a></p>— Dean Ammi (@whufcammi) <a href="https://twitter.com/whufcammi/status/824334851788730368">25 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ганцы и не думали махнуть рукой на исход. Они значительно больше контролировали мяч (58 процентов в первом тайме, 56 процентов после финального свистка), но им не хватало скорости, и раскачать оборону «фараонов» не удавалось. В то же время ганский вратарь Разак Браима допустил незадолго до перерыва «ляп», отдав мяч в ноги сопернику, но, на его счастье, Мохсен промахнулся от угла штрафной площади по пустым воротам. Отметим также замену Гьяна из-за травмы.

Опирающиеся при Экторе Купере на прочную оборону «фараоны» «вязали» соперника, довели матч до победы и стали единственной командой, оставившей на групповом этапе свои ворота в неприкосновенности.