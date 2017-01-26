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26 января 2017, 0:32 | Футбол: Сборные | ТАСС

Определились все участники ¼ финала Кубка Африки по футболу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Футболисты сборной Египта обыграли команду Ганы со счетом 1:0 в заключительном матче группового турнира Кубка африканских наций, который проходит в Габоне. Таким образом, определились все участники первой стадии плей-офф турнира — ¼ финала.

В заключительном матче группового турнира сборная Египта обыграла команду Ганы. Увеличить
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Единственный гол в матче забил форвард сборной Египта Мохаммед Салах (11-я минута). Благодаря победе египтяне заняли первое место в группе D, ганцы — второе.

Все пары четвертьфинальной стадии выглядят следующим образом: Буркина-Фасо — Тунис (28 января), Египет — Марокко (29 января), Сенегал — Камерун (28 января), ДР Конго — Гана (29 января).

Турнир завершится 5 февраля.

Сборная Египта является самой титулованной командой континента, выиграв трофей семь раз, однако последняя победа египтян датирована 2010 годом. По четыре победы на счету сборных Ганы и Камеруна, три титула завоевали футболисты Нигерии, которые не сумели пробиться на нынешний турнир. В 2015 году Кубок Африки прошел в Экваториальной Гвинее и завершился победой сборной Кот-д’Ивуара, которая в финале в серии пенальти обыграла ганцев.

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Египетская пустыня

Египетская пустыня

Последним восьмым участником ¼ финала стал Египет, не пропустивший на групповом этапе ни одного гола. Одержав победу над Ганой, «фараоны» обогнали ее в турнирной таблице и в воскресенье сыграют с Марокко. Ганские «Черные звезды» померятся в тот же день силами с командой ДР Конго.
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