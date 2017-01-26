Определились все участники ¼ финала Кубка Африки по футболу

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Единственный гол в матче забил форвард сборной Египта Мохаммед Салах (11-я минута). Благодаря победе египтяне заняли первое место в группе D, ганцы — второе.

Все пары четвертьфинальной стадии выглядят следующим образом: Буркина-Фасо — Тунис (28 января), Египет — Марокко (29 января), Сенегал — Камерун (28 января), ДР Конго — Гана (29 января).

Турнир завершится 5 февраля.

Сборная Египта является самой титулованной командой континента, выиграв трофей семь раз, однако последняя победа египтян датирована 2010 годом. По четыре победы на счету сборных Ганы и Камеруна, три титула завоевали футболисты Нигерии, которые не сумели пробиться на нынешний турнир. В 2015 году Кубок Африки прошел в Экваториальной Гвинее и завершился победой сборной Кот-д’Ивуара, которая в финале в серии пенальти обыграла ганцев.