Египтяне вышли в ¼ финала Кубка африканских наций-2017 с первого места в группе
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной Египта обыграли команду Ганы в заключительном матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, и с первого места вышли в плей-офф турнира.
Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу египтян, победу которым принес гол Мохамеда Салаха на 11-й минуте. Благодаря этой победе сборная Египта с семью очками вышла в
В параллельном матче группы D сборная Уганды сыграла вничью с командой Мали со счетом 1:1. На гол Фарука Мья (70-я) малийцы ответили точным ударом Ива Биссумы (73-я). Сборная Мали с двумя очками стала третьей в группе, а угандийцы с одним баллом замкнули таблицу.
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