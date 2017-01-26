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26 января 2017, 0:19 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Египтяне вышли в ¼ финала Кубка африканских наций-2017 с первого места в группе

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной Египта обыграли команду Ганы в заключительном матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, и с первого места вышли в плей-офф турнира.

Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу египтян, победу которым принес гол Мохамеда Салаха на 11-й минуте. Благодаря этой победе сборная Египта с семью очками вышла в плей-офф с первого места, а ганцы, набравшие шесть баллов, стали вторыми.

В параллельном матче группы D сборная Уганды сыграла вничью с командой Мали со счетом 1:1. На гол Фарука Мья (70-я) малийцы ответили точным ударом Ива Биссумы (73-я). Сборная Мали с двумя очками стала третьей в группе, а угандийцы с одним баллом замкнули таблицу.

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Египетская пустыня

Последним восьмым участником ¼ финала стал Египет, не пропустивший на групповом этапе ни одного гола. Одержав победу над Ганой, «фараоны» обогнали ее в турнирной таблице и в воскресенье сыграют с Марокко. Ганские «Черные звезды» померятся в тот же день силами с командой ДР Конго.
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