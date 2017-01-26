Египтяне вышли в ¼ финала Кубка африканских наций-2017 с первого места в группе

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Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу египтян, победу которым принес гол Мохамеда Салаха на 11-й минуте. Благодаря этой победе сборная Египта с семью очками вышла в плей-офф с первого места, а ганцы, набравшие шесть баллов, стали вторыми.

В параллельном матче группы D сборная Уганды сыграла вничью с командой Мали со счетом 1:1. На гол Фарука Мья (70-я) малийцы ответили точным ударом Ива Биссумы (73-я). Сборная Мали с двумя очками стала третьей в группе, а угандийцы с одним баллом замкнули таблицу.