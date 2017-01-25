Кабанангу вновь назвали лучшим игроком дня на Кубке африканских наций-2017
Сайт Sport360.com определил лучшего футболиста минувшего игрового дня на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.
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Им стал нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга. Конголезский форвард забил один из трех голов своей команды в ворота Того (3:1), обеспечив тем самым выход в четвертьфинал турнира.
Напомним, Sport360.com уже признавал Кабанангу лучшим игроком дня на КАН-2017 — после его победного гола Марокко (1:0) в первом туре группового этапа.
На данный момент Жуниор Кабананга с тремя голами единолично возглавляет список лучших бомбардиров Кубка африканских наций.
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