Сборная Грузии проиграла команде Иордании в товарищеском матче
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной Грузии потерпели поражение от команды Иордании в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в среду в Дубае (ОАЭ), завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Иордании. Победный гол на 43-й минуте забил нападающий Хамза
Ближайший матч сборная Грузии проведет 24 марта дома с командой Сербии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России. Иорданцы 28 марта в Аммане в рамках квалификации сыграют со сборной Камбоджи.
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