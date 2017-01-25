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25 января 2017, 18:40 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Грузии проиграла команде Иордании в товарищеском матче

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной Грузии потерпели поражение от команды Иордании в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в среду в Дубае (ОАЭ), завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Иордании. Победный гол на 43-й минуте забил нападающий Хамза аль-Дардур.

Ближайший матч сборная Грузии проведет 24 марта дома с командой Сербии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России. Иорданцы 28 марта в Аммане в рамках квалификации сыграют со сборной Камбоджи.

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