Сборная Грузии проиграла команде Иордании в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в среду в Дубае (ОАЭ), завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Иордании. Победный гол на 43-й минуте забил нападающий Хамза аль-Дардур.

Ближайший матч сборная Грузии проведет 24 марта дома с командой Сербии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России. Иорданцы 28 марта в Аммане в рамках квалификации сыграют со сборной Камбоджи.