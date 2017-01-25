Жуниор Кабананга: Спасибо казахстанскому народу за поддержку!
На проходящем в эти дни в Габоне Кубке Африканских Наций любителям футбола Казахстана есть, за кого болеть. Просто феерическую игру на смотре лучших футбольных сил своего континента демонстрирует нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга, забивший уже три мяча в трех проведенных его командой матчах.
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Корреспондент Sports.kz, улучив момент, попросил разыгравшегося форварда ответить на пару вопросов.
— Жуниор, твоя яркая игра в Габоне явно не осталась без внимания. У тебя есть уже конкретные предложения от серьезных клубов?
— Да, это так. Но на данный момент у меня есть команда. К тому же хотелось бы сейчас сконцентрироваться на Кубке Африканских Наций.
— Многие казахстанские любители футбола сейчас пристально следят за Кубком Африканских Наций и болеют за сборную Демократической Республики Конго и персонально за Жуниора Кабанангу. Ты чувствуешь эту поддержку из Казахстана?
— Да, я получаю оттуда сообщения со словами поддержки, это заставляет меня чувствовать себя лучше, искреннее благодарен тем, кто это пишет. Большое спасибо! Я горжусь казахстанским народом.
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