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25 января 2017, 13:07 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Жуниор Кабананга: Спасибо казахстанскому народу за поддержку!

На проходящем в эти дни в Габоне Кубке Африканских Наций любителям футбола Казахстана есть, за кого болеть. Просто феерическую игру на смотре лучших футбольных сил своего континента демонстрирует нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга, забивший уже три мяча в трех проведенных его командой матчах.

На проходящем в эти дни в Габоне Кубке Африканских Наций любителям футбола Казахстана есть за кого болеть. Просто феерическую игру на смотре лучших футбольных сил своего континента демонстрирует нападающий <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> забивший уже три мяча в трех проведенных его командой матчах. Увеличить
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Корреспондент Sports.kz, улучив момент, попросил разыгравшегося форварда ответить на пару вопросов.

 — Жуниор, твоя яркая игра в Габоне явно не осталась без внимания. У тебя есть уже конкретные предложения от серьезных клубов?
— Да, это так. Но на данный момент у меня есть команда. К тому же хотелось бы сейчас сконцентрироваться на Кубке Африканских Наций.

 — Многие казахстанские любители футбола сейчас пристально следят за Кубком Африканских Наций и болеют за сборную Демократической Республики Конго и персонально за Жуниора Кабанангу. Ты чувствуешь эту поддержку из Казахстана?
— Да, я получаю оттуда сообщения со словами поддержки, это заставляет меня чувствовать себя лучше, искреннее благодарен тем, кто это пишет. Большое спасибо! Я горжусь казахстанским народом.

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Форвард «Астаны» Кабананга вышел на чистое первое место в списке бомбардиров Кубка африканских наций

Форвард «Астаны» Кабананга вышел на чистое первое место в списке бомбардиров Кубка африканских наций

Форвард «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга вышел на чистое первое место в списку лучших бомбардиров Кубка африканских наций, проходящего в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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