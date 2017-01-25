Жуниор Кабананга: Спасибо казахстанскому народу за поддержку!

Корреспондент Sports.kz, улучив момент, попросил разыгравшегося форварда ответить на пару вопросов.



— Жуниор, твоя яркая игра в Габоне явно не осталась без внимания. У тебя есть уже конкретные предложения от серьезных клубов?

— Да, это так. Но на данный момент у меня есть команда. К тому же хотелось бы сейчас сконцентрироваться на Кубке Африканских Наций.



— Многие казахстанские любители футбола сейчас пристально следят за Кубком Африканских Наций и болеют за сборную Демократической Республики Конго и персонально за Жуниора Кабанангу. Ты чувствуешь эту поддержку из Казахстана?

— Да, я получаю оттуда сообщения со словами поддержки, это заставляет меня чувствовать себя лучше, искреннее благодарен тем, кто это пишет. Большое спасибо! Я горжусь казахстанским народом.