Калу объявил о завершении международной карьеры

Форвард «Герты» был признан лучшим игроком в матче Кубка Африки с Марокко (0:1), после чего заявил, что уходит из национальной команды.



«Я принял окончательное решение. Есть молодые игроки, которым пора дать дорогу. Они являются будущим ивуарийского футбола. Я желаю им всего наилучшего», — цитирует Калу L’Equipe.



В футболке сборной Кот-д’Ивуара 31-летний Саломон Калу играл с 2007 года. На его счету 88 матчей и 28 голов. На Кубке Африки ивуарийцы не смогли пробиться в плей-офф.