Калу объявил о завершении международной карьеры
Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Саломон Калу объявил о завершении международной карьеры.
Форвард «Герты» был признан лучшим игроком в матче Кубка Африки с Марокко (0:1), после чего заявил, что уходит из национальной команды.
«Я принял окончательное решение. Есть молодые игроки, которым пора дать дорогу. Они являются будущим ивуарийского футбола. Я желаю им всего наилучшего», — цитирует Калу L’Equipe.
В футболке сборной Кот-д’Ивуара 31-летний Саломон Калу играл с 2007 года. На его счету 88 матчей и 28 голов. На Кубке Африки ивуарийцы не смогли пробиться в
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