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25 января 2017, 12:32 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Калу объявил о завершении международной карьеры

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Саломон Калу объявил о завершении международной карьеры.

Форвард «Герты» был признан лучшим игроком в матче Кубка Африки с Марокко (0:1), после чего заявил, что уходит из национальной команды.

«Я принял окончательное решение. Есть молодые игроки, которым пора дать дорогу. Они являются будущим ивуарийского футбола. Я желаю им всего наилучшего», — цитирует Калу L’Equipe.

В футболке сборной Кот-д’Ивуара 31-летний Саломон Калу играл с 2007 года. На его счету 88 матчей и 28 голов. На Кубке Африки ивуарийцы не смогли пробиться в плей-офф.

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