Жуниор Кабананга стал первым за пять лет игроком, забившим в каждом матче группового этапа КАН

Кабананга стал первым за последние пять лет футболистом, которому удалось забить гол в каждом из матчей группового этапа КАН. На проходящем в Габоне турнире форвард «Астан» по разу огорчил сборные Марокко, Кот-д’Ивуара и Того.

Последним игроком, демонстрировавшим аналогичную результативность, был нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг. На групповом этапе КАН-2012 он забил по голу сборным Нигера, Марокко и Туниса.

Добавим, что Кабананга с тремя голами единолично возглавляет список лучших бомбардиров КАН-2017. Сборная ДР Конго с семью очками заняла первое место в группе и вышла в плей-офф вместе с Марокко (6).