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25 января 2017, 8:16 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Жуниор Кабананга стал первым за пять лет игроком, забившим в каждом матче группового этапа КАН

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, помимо вклада в успех своей национальной команды на Кубке африканских наций, отметился и личным достижением.

Кабананга стал первым за последние пять лет футболистом, которому удалось забить гол в каждом из матчей группового этапа КАН. На проходящем в Габоне турнире форвард «Астан» по разу огорчил сборные Марокко, Кот-д’Ивуара и Того.

Последним игроком, демонстрировавшим аналогичную результативность, был нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг. На групповом этапе КАН-2012 он забил по голу сборным Нигера, Марокко и Туниса.

Добавим, что Кабананга с тремя голами единолично возглавляет список лучших бомбардиров КАН-2017. Сборная ДР Конго с семью очками заняла первое место в группе и вышла в плей-офф вместе с Марокко (6).

При этом главный тренер сборной ДР Конго изначально не включил форварда «Астаны» в заявку на турнир, но из-за травмы другого игрока вернул Кабанангу в состав.

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Новости Сборных команд

Форвард «Астаны» Кабананга вышел на чистое первое место в списке бомбардиров Кубка африканских наций

Форвард «Астаны» Кабананга вышел на чистое первое место в списке бомбардиров Кубка африканских наций

Форвард «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга вышел на чистое первое место в списку лучших бомбардиров Кубка африканских наций, проходящего в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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