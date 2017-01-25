Жуниор Кабананга стал первым за пять лет игроком, забившим в каждом матче группового этапа КАН
Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, помимо вклада в успех своей национальной команды на Кубке африканских наций, отметился и личным достижением.
Кабананга стал первым за последние пять лет футболистом, которому удалось забить гол в каждом из матчей группового этапа КАН. На проходящем в Габоне турнире форвард «Астан» по разу огорчил сборные Марокко, Кот-д’Ивуара и Того.
Последним игроком, демонстрировавшим аналогичную результативность, был нападающий сборной Габона
Добавим, что Кабананга с тремя голами единолично возглавляет список лучших бомбардиров КАН-2017. Сборная ДР Конго с семью очками заняла первое место в группе и вышла в
При этом главный тренер сборной ДР Конго изначально не включил форварда «Астаны» в заявку на турнир, но
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