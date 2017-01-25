Форвард «Астаны» Кабананга вышел на чистое первое место в списке бомбардиров Кубка африканских наций

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В активе Кабананги три забитых гола в трех турах группового этапа. С этой результативностью форвард «Астаны» опережает Рияда Мареза, Ислама Слимани (оба — Алжир), Садио Мане (Сенегал), Пьера-Эмерика Обамеянга (Габон) и Наима Слити (Тунис), на счету которых по два мяча.

Добавим, что Кабананга забил в каждом из трех матчей, а также отдал одну результативную передачу. При этом изначально главный тренер сборной ДР Конго не хотел включать форварды «Астаны» в заявку на турнир, но из-за травмы другого игрока вернул его.