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25 января 2017, 8:13 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Форвард «Астаны» Кабананга вышел на чистое первое место в списке бомбардиров Кубка африканских наций

Форвард «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга вышел на чистое первое место в списку лучших бомбардиров Кубка африканских наций, проходящего в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> вышел на чистое первое место в списку лучших бомбардиров Кубка африканских наций проходящего в Габоне сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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В активе Кабананги три забитых гола в трех турах группового этапа. С этой результативностью форвард «Астаны» опережает Рияда Мареза, Ислама Слимани (оба — Алжир), Садио Мане (Сенегал), Пьера-Эмерика Обамеянга (Габон) и Наима Слити (Тунис), на счету которых по два мяча.

Добавим, что Кабананга забил в каждом из трех матчей, а также отдал одну результативную передачу. При этом изначально главный тренер сборной ДР Конго не хотел включать форварды «Астаны» в заявку на турнир, но из-за травмы другого игрока вернул его.

Сборная ДР Конго с семью очками заняла первое место в группе и вышла плей-офф вместе с Марокко (6). Действующий обладатель трофея сборная Кот-д`Ивуара, уступившая марокканцам, вместе с командой Того (1) осталась за бортом плей-офф.

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