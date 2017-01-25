Форвард «Астаны» Кабананга вышел на чистое первое место в списке бомбардиров Кубка африканских наций
Форвард «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга вышел на чистое первое место в списку лучших бомбардиров Кубка африканских наций, проходящего в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В активе Кабананги три забитых гола в трех турах группового этапа. С этой результативностью форвард «Астаны» опережает Рияда Мареза, Ислама Слимани (оба — Алжир), Садио Мане (Сенегал),
Добавим, что Кабананга забил в каждом из трех матчей, а также отдал одну результативную передачу. При этом изначально главный тренер сборной ДР Конго не хотел включать форварды «Астаны» в заявку на турнир, но
Сборная ДР Конго с семью очками заняла первое место в группе и вышла
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