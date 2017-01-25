Провальный эндшпиль «слонов» и открытие из Казахстана

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Причем на турнирное кладбище отправил «слонов» тренер Эрве Ренар, который два года назад привел их к победе в Кубке Африки, а теперь возглавляет сборную Марокко. Помимо «Атласских львов» в ¼ финала вышли «леопарды» из ДР Конго, в рядах которых находится нападающий «Астаны» Кабананга, лучший на сегодняшний день бомбардир турнира.

МАРОККО — КОТ-Д’ИВУАР — 1:0 (Алиуи, 64)

Марокко: Мунир, Бенатиа, Саисс, Да Кошта, Дирар, Эль-Ахмади, Буссуфа, Мендиль, Фажр (Оббади, 83), Бухаддуз (Алиуи, 42, Бутаиб, 90+2), Эн-Несири.

Кот-д’Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Дели, Канон, Кессье (Градель, 85), Сере Дье, Ш. Дукуре (Сери, 52), Заа (Коджья, 75), Бони, Калу.

Наказания: Бенатиа, 31. Байи, 58. Заа 70. Эль-Ахмади, 82. Мунир, 87 (предупреждение).

Судья: Алиум (Камерун).

24 января. Оем. Стадион «Энгонг».

Главный тренер ивуарийцев Мишель Дюссюие сравнил накануне этот матч с поединком 1/8 финала — победитель шел дальше. Но был один нюанс: сборную с севера Африки устраивала ничья. В рамках отборочного турнира ЧМ-2018 две сборные сыграли 12 ноября в Марракеше со счетом 0:0, что сильно раздосадовало Ренара. На этот раз он под таким результатом, наверняка, заранее подписался бы.

Получилось же еще лучше для «Атласских львов». Они взяли верх над неудобным для себя Кот-д’Ивуаром, что не удавалось более 23 лет. Для тренера, правда, получилось классически мрачное: я вас породил… После финального свистка Ренар пожал руки членам тренерского штаба соперника, мило побеседовал с Калу.

Как и в двух предыдущих матчах на турнире, Ренар решил использовать построение с тремя центральными защитниками, и оно работало — у «слонов» забарахлили фланги.

В свою очередь его коллега и соотечественник Дюссюие, как и во втором тайме встречи с ДР Конго (2:2) выпустил в центр обороны Дели из пражской «Славии», отправив Канона на левый фланг. Кроме того, на этот раз с первых минут игру начал не Градель, а Калу.

Опытный нападающий «Герты» ближе к концу первого тайма нашел разрезающим пасом Заа, который, нанося удар с места левого инсайда, не смог переиграть вратаря Мунира. Но до этого на 25-й минуте близки к успеху были «Атласские львы». Исполняя штрафной с удобной для правоногого игрока позиции, Фажр из «Депортиво» умело перекинул «стенку». «Слонов» выручила перекладина.

А в самом начале второй половины после неудачной игры Гбоуо на выходе Бенатиа, пробив от линии штрафной, перебросил не только вратаря, но и ворота. Зато нападающему скромного французского «Нима» Алиуи, который заменил травмированного Бухаддуза, удался мастерский «парашют» за спину Гбоуо. Этот удар и стал решающим.

Турнир подтвердил: сегодняшних «слонов» трудно обыграть. Если отбросить товарищеские встречи, то выяснится, что в предыдущий раз они потерпели поражение в октябре 2014 года. Но и побеждают теперь ивуарийцы только по праздникам. В Габоне это не удалось им ни разу.

ТОГО — ДР КОНГО — 1:3 (Лаба, 69 — Кабананга, 29. Мубеле, 54. Мпоку, 80)

Того: Чагуни (Менса, 24), Гакпе, Акакпо, Уро-Акорико, Джене, Ф. Айите, Атакора, Бебу, Доссеви (Лаба, 67), Букари (Ромао, 78), Адебайор.

ДР Конго: Матампи, Мпеко, Бопе, Тиссеран, Ломалиса, Мбемба, Кебано (Мпоку, 60), Мулумбу, Мубеле (Ботака, 68), Болинги, Кабананга (Бокила, 83).

Наказания: Матампи, 90+4 (предупреждение).

Судья: Дьедиу (Сенегал).

24 января. Порт-Жантиль. Стадион «Мишель Эссонге».

Пусть сборная ДР Конго подошла к игре в роли единоличного лидера группы, ее положение мало чем отличалось от марокканского. Проигрывать было нельзя, так как тоголезские «ястребы», сравнявшись в очках, получили бы преимущество по результату очной встречи.

Сборной Того пришлось произвести замену основного вратаря. После неудачной игры 38-летнего Агасса в матче с Марокко (1:3) так называемые болельщики разгромили его дом в столице западноафриканского государства — Ломе. Вандалы распевали: «Агасса, не возвращайся больше в Ломе, оставайся в Габоне». Клод Ле Руа пришел к выводу, что голкипер психологически не готов к игре. Тем более что хулиганы сильно напугали мать футболиста.

Занявший место в воротах Чагуни уже на 24-й минуте получил травму, так что «ястребы» использовали и третьего на турнире голкипера — Менса из «Ле Мана». И очень скоро этому парню пришлось вынимать мяч из сетки. Мбемба совершил отбор возле центральной линии поля и бросил в прорыв напористого нападающего «Астаны» Кабананга, который, выиграв силовую борьбу у Гакпе, забил третий гол на турнире и возглавил список бомбардиров. После перерыва «леопарды» закрепили преимущество.