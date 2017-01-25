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25 января 2017, 0:47 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболисты Кот-д’Ивуара не вышли в плей-офф Кубка Африки, уступив марокканцам

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сборная Кот-д’Ивуара по футболу не смогла пробиться в ¼ финала Кубка африканских наций, уступив в заключительной игре группового этапа команде Марокко со счетом 0:1.

Действующий обладатель Кубка Африки по футболу занял третье место в своей группе. Увеличить
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Ивуарийцы, которые стали победителями турнира в 2015 году, заняли третье место в группе С и не смогли пробиться в плей-офф турнира. Первой в группе стала команда ДР Конго, победившая сборную Того со счетом 3:1. Вторую путевку в ¼ финала завоевали марроканцы, занявшие благодаря победе над ивуарийцами вторую строчку в группе.

Соперники вышеуказанных команд на стадии ¼ финала станут известны позднее.

Турнир завершится 5 февраля.

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