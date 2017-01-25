Футболисты Кот-д’Ивуара не вышли в плей-офф Кубка Африки, уступив марокканцам

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Ивуарийцы, которые стали победителями турнира в 2015 году, заняли третье место в группе С и не смогли пробиться в плей-офф турнира. Первой в группе стала команда ДР Конго, победившая сборную Того со счетом 3:1. Вторую путевку в ¼ финала завоевали марроканцы, занявшие благодаря победе над ивуарийцами вторую строчку в группе.

Соперники вышеуказанных команд на стадии ¼ финала станут известны позднее.

Турнир завершится 5 февраля.