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25 января 2017, 0:32 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Гол Кабананги вывел ДР Конго в плей-офф Кубка африканских наций

Сборная ДР Конго, за которую выступает нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга, сумела пробиться в четвертьфинал Кубка африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.

Сборная ДР Конго за которую выступает нападающий <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> сумела пробиться в четвертьфинал Кубка африканских наций-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
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В заключительном матче группового этапа конголезцы обыграли команду Того — 3:1. В составе победителей отличились Кабананга (29-я минута), Ндомбе Мубеле (54-я) и Поль-Жозе Мпоку (80-я). У Того гол на счету Коджо Лабы (69-я).

Таким образом, сборная ДР Конго набрала 7 очков и вышла из группы «С» с первого места. В четвертьфинале конголезцы встретятся с командой, занявшей второе место в группе «D» — это Египет, Гана или Мали.

Отметим, что Кабананга забил в каждом из трех матчей группового этапа Кубка африканских наций — в последний раз такое удавалось лишь в 2012 году форварду Габона Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

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Новости Сборных команд

Кабананга стал первым игроком за пять лет, забившим в каждом матче группового этапа Кубка африканских наций

Кабананга стал первым игроком за пять лет, забившим в каждом матче группового этапа Кубка африканских наций

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, помимо вклада в успех своей национальной команды на Кубке африканских наций-2017, отметился и личным достижением, сообщает Sports.kz.
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