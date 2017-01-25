Гол Кабананги вывел ДР Конго в плей-офф Кубка африканских наций

В заключительном матче группового этапа конголезцы обыграли команду Того — 3:1. В составе победителей отличились Кабананга (29-я минута), Ндомбе Мубеле (54-я) и Поль-Жозе Мпоку (80-я). У Того гол на счету Коджо Лабы (69-я).



Таким образом, сборная ДР Конго набрала 7 очков и вышла из группы «С» с первого места. В четвертьфинале конголезцы встретятся с командой, занявшей второе место в группе «D» — это Египет, Гана или Мали.



Отметим, что Кабананга забил в каждом из трех матчей группового этапа Кубка африканских наций — в последний раз такое удавалось лишь в 2012 году форварду Габона Пьеру-Эмерику Обамеянгу.