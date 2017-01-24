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24 января 2017, 23:37 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Кабананга стал первым игроком за пять лет, забившим в каждом матче группового этапа Кубка африканских наций

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, помимо вклада в успех своей национальной команды на Кубке африканских наций-2017, отметился и личным достижением, сообщает Sports.kz.

Нападающий <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> помимо вклада в успех своей национальной команды на Кубке африканских наций-2017 отметился и личным достижением сообщает Sports.kz. Увеличить
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Кабананга стал первым футболистом за последние пять лет, которому удалось отличиться в каждом из матчей группового этапа Кубка африканских наций. На КАН-2017 конголезский форвард уже забил три мяча — сборным Марокко, Кот-д’Ивуара и Того.

Последним игроком, который так же стабильно поражал ворота соперников в группе, был нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг на КАН-2012 — тогдашний форвард «Сент-Этьена» забил по голу сборным Нигера, Марокко и Туниса.

Напомним, изначально главный тренер сборной ДР Конго не планировал включать Кабанангу в окончательную заявку на турнир, однако решил дать футболисту «Астаны» шанс.

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Жуниор Кабананга: За выход в плей-офф Кубка Африки должен биться каждый, а не только я один

Жуниор Кабананга: За выход в плей-офф Кубка Африки должен биться каждый, а не только я один

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга дал интервью в преддверии заключительного матча группового этапа против команды Того на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz со ссылкой на Foot.cd.
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