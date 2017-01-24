Кабананга стал первым игроком за пять лет, забившим в каждом матче группового этапа Кубка африканских наций

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Кабананга стал первым футболистом за последние пять лет, которому удалось отличиться в каждом из матчей группового этапа Кубка африканских наций. На КАН-2017 конголезский форвард уже забил три мяча — сборным Марокко, Кот-д’Ивуара и Того.



Последним игроком, который так же стабильно поражал ворота соперников в группе, был нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг на КАН-2012 — тогдашний форвард «Сент-Этьена» забил по голу сборным Нигера, Марокко и Туниса.



Напомним, изначально главный тренер сборной ДР Конго не планировал включать Кабанангу в окончательную заявку на турнир, однако решил дать футболисту «Астаны» шанс.