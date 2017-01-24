Кабананга стал первым игроком за пять лет, забившим в каждом матче группового этапа Кубка африканских наций
Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, помимо вклада в успех своей национальной команды на Кубке африканских наций-2017, отметился и личным достижением, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кабананга стал первым футболистом за последние пять лет, которому удалось отличиться в каждом из матчей группового этапа Кубка африканских наций. На КАН-2017 конголезский форвард уже забил три мяча — сборным Марокко, Кот-д’Ивуара и Того.
Последним игроком, который так же стабильно поражал ворота соперников в группе, был нападающий сборной Габона
Напомним, изначально главный тренер сборной ДР Конго не планировал включать Кабанангу в окончательную заявку на турнир, однако решил дать футболисту «Астаны» шанс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter