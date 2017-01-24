Жуниор Кабананга: За выход в плей-офф Кубка Африки должен биться каждый, а не только я один
Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга дал интервью в преддверии заключительного матча группового этапа против команды Того на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz со ссылкой на Foot.cd.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я чувствую себя очень комфортно. Я уже забил два гола на турнире, но это не только моя заслуга, но и заслуга всей команды. Мы знаем, что еще не квалифицировались в
Конголезский форвард «Астаны» принес победу своей сборной в матче с Марокко (1:1) и отметился голом и результативной передачей в игре с Кот-д’Ивуаром (2:2). Отметим, что с результативностью Кабананги букмекеры начали принимать ставки на то, что он станет лучшим бомбардиром турнира.
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