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24 января 2017, 21:53 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Жуниор Кабананга: За выход в плей-офф Кубка Африки должен биться каждый, а не только я один

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга дал интервью в преддверии заключительного матча группового этапа против команды Того на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz со ссылкой на Foot.cd.

Нападающий <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> дал интервью в преддверии заключительного матча группового этапа против команды Того на Кубке африканских наций-2017 сообщает Sports.kz со ссылкой на <span class=error>Foot</span>.cd. Увеличить
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 — Я чувствую себя очень комфортно. Я уже забил два гола на турнире, но это не только моя заслуга, но и заслуга всей команды. Мы знаем, что еще не квалифицировались в плей-офф — впереди тяжелая игра с Того. У нас есть 23 человека. 11 из них, которые выйдут на поле, должны биться до конца. Каждый из них, а не только я один или кто-то еще. Мы должны быть действительно командой, — сказал Кабананга.

Конголезский форвард «Астаны» принес победу своей сборной в матче с Марокко (1:1) и отметился голом и результативной передачей в игре с Кот-д’Ивуаром (2:2). Отметим, что с результативностью Кабананги букмекеры начали принимать ставки на то, что он станет лучшим бомбардиром турнира.

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