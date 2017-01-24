Жуниор Кабананга: За выход в плей-офф Кубка Африки должен биться каждый, а не только я один

— Я чувствую себя очень комфортно. Я уже забил два гола на турнире, но это не только моя заслуга, но и заслуга всей команды. Мы знаем, что еще не квалифицировались в плей-офф — впереди тяжелая игра с Того. У нас есть 23 человека. 11 из них, которые выйдут на поле, должны биться до конца. Каждый из них, а не только я один или кто-то еще. Мы должны быть действительно командой, — сказал Кабананга.



Конголезский форвард «Астаны» принес победу своей сборной в матче с Марокко (1:1) и отметился голом и результативной передачей в игре с Кот-д’Ивуаром (2:2). Отметим, что с результативностью Кабананги букмекеры начали принимать ставки на то, что он станет лучшим бомбардиром турнира.