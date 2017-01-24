Евгений Бушманов: Молодежная сборная — это новый вызов для меня
РФС подтвердил назначение Евгения Бушманова на пост главного тренера молодежной сборной России, о чем ранее сообщал «СЭ».
Соглашение со специалистом рассчитано до 15 июля 2019 года. Ранее эту должность занимал Николай Писарев, а Бушманов до этого возглавлял «Спартак-2».
— Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко, за предложение возглавить молодежную сборную России, — цитирует сайт РФС Бушманова. — Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей.
Будем от этого отталкиваться и строить
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