Соглашение со специалистом рассчитано до 15 июля 2019 года. Ранее эту должность занимал Николай Писарев, а Бушманов до этого возглавлял «Спартак-2».

— Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко, за предложение возглавить молодежную сборную России, — цитирует сайт РФС Бушманова. — Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей.