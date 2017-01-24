Бушманов не стал отвечать на вопрос о недопонимании с Каррерой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня Бюро исполкома РФС утвердило Евгения Бушманова на пост главного тренера молодежной сборной России. Ранее данную должность занимал Николай Писарев, а Бушманов до этого возглавлял «Спартак-2». Во второй его команде красно-белых его сменил Дмитрий Гунько.

— Сразу хочу сказать, что пока готов дать только короткий комментарий, — предупредил Бушманов в телефонном разговоре с корреспондентом «СЭ».

— Когда поступило это предложение, долго ли над ним думали?

— Скажем так. Время подумать было. С удовольствием принял такое предложение. Это новая для меня работа, серьезный вызов. Считаю, я готов к этой работе и приложу максимум усилий для решения поставленных задач.

— Это шаг вперед в карьере?

— Да.

— Непосредственно какие задачи перед вами поставлены?

— Они абсолютно понятны. Выйти на чемпионат Европы-2019. Завтра я улетаю на жеребьевку. Узнаем календарь, соперников.

— А перед вами не поставили задачу попасть на Олимпиаду-2020? Для этого нужно дойти до полуфинала Euro.

— Естественно туда тоже хочется поехать, но, наверное, нужно двигаться поступательно.

— Вы исчерпали себя в «Спартаке-2» и вам захотелось перейти на качественно другой уровень?

— Я очень благодарен руководству «Спартака» за время, проведенное в клубе. Были созданы хорошие условия, мне было интересно работать. «Спартак-2» — важный проект, который уже дает результаты. Но надо двигаться дальше.

— Правда, что у вас возникло некоторое недопонимание с Массимо Каррерой, который хотел, чтобы все команды в системе «Спартака» играли по одной схеме и во главу угла ставили результат, вы же не хотели отходить от своих принципов?

— Все, спасибо. Больше пока ничего не говорю.

— То есть на этот вопрос ответить не готовы?

— На сегодня уже достаточно поговорили.