Бушманов назначен старшим тренером молодежной сборной России по футболу
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Евгений Бушманов назначен старшим тренером молодежной сборной России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
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Срок соглашения — до 15 июля 2019 года. В четверг, 26 января, в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного цикла ЧЕ-2019, по результатам которой россияне узнают своих соперников по групповому этапу.
Тренерская карьера Бушманова началась с работы старшим тренером дублирующих составов — сначала в ярославском «Шиннике» (2004 год), а затем в подмосковном «Сатурне» (2004−2007). В 2008 году Бушманов был одним из помощников главного тренера московского «Локомотива» Рашида Рахимова. В декабре 2009-го специалист стал ассистентом главного тренера подмосковных «Химок», а в 2010-м возглавил команду.
Летом 2013 года Бушманов был назначен тренером созданной незадолго до этого команды «Спартак-2». В сезоне-2013/14
Бушманов является воспитанником ярославского футбола и с самого детства выступал на позиции центрального защитника. В 14 лет дебютировал в юношеской сборной СССР, а в 16 — в профессиональном футболе, выйдя в составе «Шинника» в матче первой лиги чемпионата страны с «Зарей».
В 1989 году Бушманов перешел в московский «Спартак», однако травмы помешали ему закрепиться в основном составе и, приняв участие в 12 играх
История «молодежки»
Бушманов станет 12-м старшим тренером молодежной сборной России в истории команды. Ранее «молодежку» тренировали Борис Игнатьев (1992−1993), Михаил Гершкович (1994−1998), Леонид Пахомов (1998−1999), Валерий Гладилин (2000−2001), Валерий Газзаев (2001−2002), Андрей Чернышов (2002−2005), Александр Бородюк (2006), Борис Стукалов (2007−2008), Игорь Колыванов (2008−2010). Больше всех команду тренировал Николай Писарев: он возглавлял ее с 2010 года по лето 2015-го и в 2016 году, после того как спустя три месяца после назначения соглашение с РФС расторг Дмитрий Хомуха.
Молодежная сборная России дважды участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира — в 1993 и 1995 годах — и оба раза останавливалась на стадии ¼ финала. Что касается чемпионатов Европы, команда смогла преодолеть квалификацию трижды из 14 попыток. В 1994 и 1998 годах она доходила до четвертьфинала, а в 2013-м заняла последнее место на групповом этапе. Сборная России ни разу не участвовала в Олимпийских играх, так как с 1992 года европейским отбором на соревнования является молодежный чемпионат Европы.
Лучшим бомбардиром в истории российской «молодежки» является Федор Смолов (16 голов в 32 встречах).
Молодежная сборная СССР показывала более удачные результаты: она трижды выиграла чемпионат Европы (1976, 1980, 1990), один раз становилась серебряным призером (1972), дважды — бронзовым (1974, 1982). В остальных пяти случаях команда не смогла пройти отбор. Что касается чемпионата мира, команда СССР выиграла первый из них в 1977 году, по одному разу занимала второе (1979), третье (1991) и четвертое места (1985). Дважды команда не проходила отбор, один раз остановилась на групповом этапе и еще один — в четвертьфинале.
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