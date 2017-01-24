Российские футболистки с крупным счетом уступили голландкам в товарищеском матче
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Женская сборная России по футболу проиграла команде Голландии в товарищеском матче на сборах в Испании.
Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Педро-дель-Пинатар, завершилась победой голландок со счетом 4:0.
Сбор в Испании проводится в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Сборная России сыграет в группе B с командами Италии, Швеции и Германии.
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