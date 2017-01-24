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24 января 2017, 19:26 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Российские футболистки с крупным счетом уступили голландкам в товарищеском матче

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Женская сборная России по футболу проиграла команде Голландии в товарищеском матче на сборах в Испании.

Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Педро-дель-Пинатар, завершилась победой голландок со счетом 4:0. Хет-трик сделала Вивианн Мидема (на 40-й, 62-й и 90-й минутах). Еще один мяч на 84-й минуте забила Линет Беренстейн.

Сбор в Испании проводится в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Сборная России сыграет в группе B с командами Италии, Швеции и Германии.
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