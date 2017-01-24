Российские футболистки с крупным счетом уступили голландкам в товарищеском матче

Встреча, прошедшая во вторник в Сан-Педро-дель-Пинатар, завершилась победой голландок со счетом 4:0. Хет-трик сделала Вивианн Мидема (на 40-й, 62-й и 90-й минутах). Еще один мяч на 84-й минуте забила Линет Беренстейн.

Сбор в Испании проводится в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах. Сборная России сыграет в группе B с командами Италии, Швеции и Германии.