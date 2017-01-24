CAS отклонил апелляцию Футбольной ассоциации Сербии на включение Косова в УЕФА
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Футбольной ассоциации Сербии на включение Футбольной федерации Косова в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в
пресс-релизе суда.
Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая 2016 года. За вступление Косова в УЕФА проголосовали 28 членов организации, против — 24, в том числе Российский футбольный союз. Два бюллетеня были признаны недействительными. 13 мая конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) также проголосовал за принятие Федерации футбола Косова и Футбольной ассоциации Гибралтара в члены организации.
Частично признанная Республика Косово не является членом ООН.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter