CAS отклонил апелляцию Футбольной ассоциации Сербии на включение Косова в УЕФА

Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая 2016 года. За вступление Косова в УЕФА проголосовали 28 членов организации, против — 24, в том числе Российский футбольный союз. Два бюллетеня были признаны недействительными. 13 мая конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) также проголосовал за принятие Федерации футбола Косова и Футбольной ассоциации Гибралтара в члены организации.

Частично признанная Республика Косово не является членом ООН.