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24 января 2017, 19:16 | Футбол: Сборные | ТАСС

CAS отклонил апелляцию Футбольной ассоциации Сербии на включение Косова в УЕФА

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Футбольной ассоциации Сербии на включение Футбольной федерации Косова в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в начале мая 2016 года. За вступление Косова в УЕФА проголосовали 28 членов организации, против — 24, в том числе Российский футбольный союз. Два бюллетеня были признаны недействительными. 13 мая конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) также проголосовал за принятие Федерации футбола Косова и Футбольной ассоциации Гибралтара в члены организации.

Частично признанная Республика Косово не является членом ООН.

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