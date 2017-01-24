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24 января 2017, 15:26 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Лихачев: Сборная России по пляжному футболу в мае проведет первый сбор

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России по пляжному футболу проведет первый сбор в 2017 году в мае, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.

Сборная России, являющаяся двукратным чемпионом мира, в 2016 году заняла третье место на Кубке Европы, Межконтинентальном кубке и в Евролиге, но впервые с 2006 года не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2017 году.

«У нас будет учебно-тренировочный сбор в мае, до этого я планирую посетить ряд предсезонных турниров, — сказал Лихачев по телефону. — Плюс “Локомотив” в конце марта примет участие в Кубке Евразии, ну и после всего этого мы отчертим круг кандидатов, который будет приглашен на первый сбор в 2017 году. Скорее всего, местом проведения сбора будет Сочи, но сначала нужно решить вопросы с внутрироссийским и международным календарем, потом примем решения по срокам, потому что есть различные варианты».
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