Лихачев: Сборная России по пляжному футболу в мае проведет первый сбор
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России по пляжному футболу проведет первый сбор в 2017 году в мае, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Михаил Лихачев.
Сборная России, являющаяся двукратным чемпионом мира, в 2016 году заняла третье место на Кубке Европы, Межконтинентальном кубке и в Евролиге, но впервые с 2006 года не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2017 году.
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