Вайсс рассказал, чего не хватает игрокам сборной Грузии

«В истории грузинского футбола всегда было много талантливых футболистов. Взять хотя бы тбилисское “Динамо”, которое выиграло Кубок обладателей кубков в сезоне-1980/81. Потом пришло другое поколение: Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, который выступал за “Манчестер Сити” и по игровой манере был похож на Марадону. Я же хотел понять, чего не хватает нынешним грузинским футболистам, чтобы добиться успеха.



Я работаю с командой почти год, половина которого ушла на анализ первых 3−4 игр. Я познакомился с игроками и их менталитетом и сделал очень простой вывод: грузинские футболисты, если сравнивать их со словацкими, в среднем более талантливы, более техничны и обожают мяч, но не так сильно любят работать без мяча. Добиться успеха можно будет только в том случае, если сборная станет более грамотной тактически.

Шаг за шагом мы идём к этой цели. Мне нужно время, чтобы научить работать без мяча таких игроков, как Торнике Окриашвили, Леван Мчедлидзе, Джано, Валерий Казаишвили. Если это получится, то придут результаты», — цитирует Вайсса официальный сайт УЕФА.