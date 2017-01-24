Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28532328/
24 января 2017, 12:48 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу, проработав 3 месяца

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Бельгийский специалист Жорж Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Алжира.

Лекенс возглавлял национальную команду Алжира с 27 октября 2016 года. Также сборную покинули все члены тренерского штаба.

«Федерация желает господину Лекенсу и его сотрудникам всяческих успехов в карьере», — говорится в сообщении.

Сборная Алжира на групповом этапе Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, заняла 3-е место в квартете B и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

Сборная Алжира
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Тунис отправил алжирских соседей домой

Тунис отправил алжирских соседей домой

Сборная Алжира, которую причисляли к фаворитам Кубка Африки, закончила свой путь на турнире. Дальше идут «Орлы Карфагена», еще в первом тайме матча с Зимбабве решившие судьбу второй путевки в плей-офф. В субботу в ¼ финала Сенегал сыграет с Буркина-Фасо, а Тунис — с Камеруном.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной