Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу, проработав 3 месяца
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Бельгийский специалист Жорж Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Алжира.
Лекенс возглавлял национальную команду Алжира с 27 октября 2016 года. Также сборную покинули все члены тренерского штаба.
«Федерация желает господину Лекенсу и его сотрудникам всяческих успехов в карьере», — говорится в сообщении.
Сборная Алжира на групповом этапе Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне, заняла 3-е место в квартете B и не смогла пробиться в
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