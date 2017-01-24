Гершкович назвал правильным решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович заявил, что поддерживает решение Российского футбольного союза увеличить зарплату тренерам юношеских команд сборной России.
РФС решил проиндексировать зарплаты тренерам команд этой возрастной категории.
«Это правильный шаг. Работать тренером юношеской сборной — это непростая вещь, и она должна хорошо оплачиваться. Была большая разница в зарплате между тренерами юношеской сборной и тренерами клубов. Этот шаг,
«Работа юношеских тренеров должна более серьезно оплачиваться, я приветствую такое решение», — добавил он.
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