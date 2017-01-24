Гершкович назвал правильным решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд

РФС решил проиндексировать зарплаты тренерам команд этой возрастной категории.

«Это правильный шаг. Работать тренером юношеской сборной — это непростая вещь, и она должна хорошо оплачиваться. Была большая разница в зарплате между тренерами юношеской сборной и тренерами клубов. Этот шаг, во-первых, позволит более ответственно относиться к своей работе, во-вторых, с них можно будет спрашивать более серьезно», — сказал Гершкович по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Работа юношеских тренеров должна более серьезно оплачиваться, я приветствую такое решение», — добавил он.