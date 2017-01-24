Симонян: РФС проиндексирует зарплаты тренеров юношеских сборных

По информации «Известий», зарплата тренеров юношеских команд составляла от 120 до 200 тысяч рублей.

«Решение по увеличению зарплат юношеских команд есть. Оно касается только национальных сборных», — сказал Симонян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также Симонян рассказал о том, что на ближайшем заседании бюро исполкома организации будут рассмотрены кандидаты в комитеты РФС. «(Андрей) Будогосский будет отстаивать кандидатов в судейский комитет, я — в технический», — добавил он.