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24 января 2017, 12:21 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Симонян: РФС проиндексирует зарплаты тренеров юношеских сборных

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский футбольный союз повысит зарплаты тренерам юношеских команд сборной России, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

По информации «Известий», зарплата тренеров юношеских команд составляла от 120 до 200 тысяч рублей.

«Решение по увеличению зарплат юношеских команд есть. Оно касается только национальных сборных», — сказал Симонян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также Симонян рассказал о том, что на ближайшем заседании бюро исполкома организации будут рассмотрены кандидаты в комитеты РФС. «(Андрей) Будогосский будет отстаивать кандидатов в судейский комитет, я — в технический», — добавил он.
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Гершкович назвал правильным решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович заявил, что поддерживает решение Российского футбольного союза увеличить зарплату тренерам юношеских команд сборной России.
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