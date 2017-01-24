Симонян: РФС проиндексирует зарплаты тренеров юношеских сборных
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский футбольный союз повысит зарплаты тренерам юношеских команд сборной России, заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
По информации «Известий», зарплата тренеров юношеских команд составляла от 120 до 200 тысяч рублей.
«Решение по увеличению зарплат юношеских команд есть. Оно касается только национальных сборных», — сказал Симонян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Также Симонян рассказал о том, что на ближайшем заседании бюро исполкома организации будут рассмотрены кандидаты в комитеты РФС. «(Андрей) Будогосский будет отстаивать кандидатов в судейский комитет, я — в технический», — добавил он.
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