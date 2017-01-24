Дубль Шомурадова спас Узбекистан от поражения в матче с Грузией

Игра завершилась со счётом 2:2.



Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, когда ворота грузинской команды поразил Элдор Шомурадов. Во втором тайме сборной Грузии удалось выйти вперёд благодаря голам Теймураза Шонии и Сабы Лобжанидзе. На 78-й минуте Шомурадов после эффектного прохода оформил дубль, тем самым сделав счёт равным.