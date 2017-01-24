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24 января 2017, 11:33 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дубль Шомурадова спас Узбекистан от поражения в матче с Грузией

23 января в ОАЭ состоялся товарищеский матч между сборными Узбекистана и Грузии.

Игра завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, когда ворота грузинской команды поразил Элдор Шомурадов. Во втором тайме сборной Грузии удалось выйти вперёд благодаря голам Теймураза Шонии и Сабы Лобжанидзе. На 78-й минуте Шомурадов после эффектного прохода оформил дубль, тем самым сделав счёт равным.

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