Футболисты «Атырау» сыграли против Узбекистана

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Встреча состоялась в ОАЭ и не выявила победителя — 2:2. Уча Лобжанидзе вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, Владимир Двалишвили вышел на замену на 70-й минуте. В рамках УТС сборная Грузии планирует сыграть еще один матч — 25 января против сборной Иордании.