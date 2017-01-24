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24 января 2017, 8:25 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Футболисты «Атырау» сыграли против Узбекистана

Новобранцы «Атырау» Уча Лобжанидзе и Владимир Двалишвили сыграли за сборную Грузии в товарищеском матче против узбеков.

Новобранцы <span class=error>Атырау</span> Уча Лобжанидзе и Владимир Двалишвили сыграли за сборную Грузии в товарищеском матче против узбеков. Увеличить
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Встреча состоялась в ОАЭ и не выявила победителя — 2:2. Уча Лобжанидзе вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, Владимир Двалишвили вышел на замену на 70-й минуте. В рамках УТС сборная Грузии планирует сыграть еще один матч — 25 января против сборной Иордании.

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