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24 января 2017, 8:22 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Александр Кузнецов: Я от лица сборной выражаю благодарность «Кайрату»

Главный тренер юношеской сборной Казахстана Александр Кузнецов выразил благодарность футбольному клубу «Кайрат» за оказанную помощь в подготовке команды к Мемориалу Гранаткина.

Главный тренер юношеской сборной Казахстана Александр Кузнецов выразил благодарность футбольному клубу <span class=error>Кайрат</span> за оказанную помощь в подготовке команды к Мемориалу <span class=error>Гранаткина</span>. Увеличить
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«Я от лица команды выражаю благодарность руководству ФК «Кайрат» за оказанное содействие в подготовке к турниру Гранаткина. Клуб предоставил нам футбольный манеж, где мы смогли плодотворно проводить обучение и нарабатывать тактические схемы.

Спасибо Павлу Петровичу Черепанову и всем его коллегам за оказанное содействие и помощь в проведении тестирований на физические и технические возможности футболистов. Для базы сборной это очень нужная информация.

Игроки футбольной Академии «Кайрат» на турнире проявили себя с самой лучшей стороны, за что спасибо их тренерам — Арефьеву и Богатыреву, а также руководителю Академии Дмитрию Александровичу Галямину.

Перед важным турниром мы собрались на УТС в Талгаре, где нам создали комфортные условия для подготовки, но, к сожалению, нам не хватало в зимнее время манежа, и ФФК с «Кайратом» решили совместно, во благо сборной, предоставить инфраструктуру клуба. «Кайрат» благодаря Кайрату Боранбаеву имеет отличные условия для подготовки качественного резерва как для первой команды, так и сборной страны. «Кайрат» — пример для остальных!, — сказал Кузнецов в интервью клубной пресс-службе.

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