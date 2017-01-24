Александр Кузнецов: Я от лица сборной выражаю благодарность «Кайрату»
Главный тренер юношеской сборной Казахстана Александр Кузнецов выразил благодарность футбольному клубу «Кайрат» за оказанную помощь в подготовке команды к Мемориалу Гранаткина.
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«Я от лица команды выражаю благодарность руководству ФК «Кайрат» за оказанное содействие в подготовке к турниру Гранаткина. Клуб предоставил нам футбольный манеж, где мы смогли плодотворно проводить обучение и нарабатывать тактические схемы.
Спасибо Павлу Петровичу Черепанову и всем его коллегам за оказанное содействие и помощь в проведении тестирований на физические и технические возможности футболистов. Для базы сборной это очень нужная информация.
Игроки футбольной Академии «Кайрат» на турнире проявили себя с самой лучшей стороны, за что спасибо их тренерам — Арефьеву и Богатыреву, а также руководителю Академии Дмитрию Александровичу Галямину.
Перед важным турниром мы собрались на УТС в Талгаре, где нам создали комфортные условия для подготовки, но, к сожалению, нам не хватало в зимнее время манежа, и ФФК с «Кайратом» решили совместно, во благо сборной, предоставить инфраструктуру клуба. «Кайрат» благодаря Кайрату Боранбаеву имеет отличные условия для подготовки качественного резерва как для первой команды, так и сборной страны. «Кайрат» — пример для остальных!, — сказал Кузнецов в интервью клубной
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