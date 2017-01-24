Тунис отправил алжирских соседей домой

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КУБОК АФРИКИ-2017. 3-й тур. Группа В

СЕНЕГАЛ — АЛЖИР — 2:2 (П. Диоп, 44. Со, 53 — Слимани, 10, 52).

Сенегал: К. Ндиай, З. Туре, Ш. Ндой, Мбодж (Дьедиу, 70), Сисс, П. А. Ндиай (И. Гей, 79), Диаме, П. Диоп, И. Сарр, М. Со, Конате (Бальде Кейта, 90+4).

Алжир: Асселах, Мефтах, Манди, Кадамуро, Гулам, Гедиура, Бенталеб, Махрез, Ханни (Геззаль, 83), Брахими, Слимани (Бунеджах, 80).

Наказания: Гулам, 39. Бенталеб, 39. Кадамуро, 58. Дьедиу, 74 (предупреждения).

Судья: Бондо (Ботсвана)

23 января. Франсвиль. Стадион Обновления.

ЗИМБАБВЕ — ТУНИС — 2:4 (Мусона, 43. Ндоро, 58 — Слити, 10. Мсакни, 22. Хенисси, 36. Хазри, 45, с пенальти).

Зимбабве: Мкурува, Звирекви, Муроива, Намоинесу, Басера, Катсанде, Накамба, Пири (Ндоро, 46), Биллиат, Муссона (Махачи, 89), Мушекви.

Тунис: Жериди, Наггез, Бен Юссеф, Абденнур, Маалуль, Сасси, Бен Амор, Слитии (Азуни, 83), Хазри (Лахмар, 63), Мсакни (Халифа, 78), Хенисси.

Наказания: Пири, 9. Бен Амор, 33. Намоинесу, 44. Наггез, 85 (предупреждения).

Судья: Дембеле (Кот-д’Ивуар).

23 января. Либревиль. Стадион китайско-габонской дружбы.

Алжиру было недостаточно победить Сенегал. Ему еще требовалось, чтобы Зимбабве обыграло Тунис. Причем со счетом, не позволяющим «воинам» превзойти алжирцев по разности мячей.

Такой сценарий представлялся крайне маловероятным, хотя нельзя сказать, чтобы он был заведомо полной фантастикой. У сенегальцев, обеспечивших себе в группе первое место, отсутствовала турнирная мотивация, а у зимбабвийцев она, напротив, была. Но, как показала практика, условия оказались слишком жесткими. «Лисицы пустыни» даже свою часть задания не выполнили, хотя им противостоял второй состав Сенегала. Впрочем, какой у них мог быть настрой, если в параллельном матче Тунис громил своего соперника?

Алжирцы снова не могли рассчитывать из-за травм на Судани и бывшего вратаря самарских «Крыльев Советов» М’Боли, который как раз в день игры перешел из турецкого «Антальяспора» во французский «Ренн», где главным тренером работает Кристиан Гуркюфф, до апреля прошлого года возглавлявший «лисиц пустыни». После игры с Тунисом к этому дуэту в лазарете добавился еще центральный защитник Бенсебаини. Зато вопреки сплетням в алжирских социальных сетях командой по-прежнему руководил Жорж Лекенс, а не менеджер Маджид Бугерра, в недавнем прошлом капитан национальной команды. Впрочем, дни бельгийца в алжирской команде, видимо, сочтены, поскольку контракт предусматривал, что он должен был вывести ее, по крайней мере, в полуфинал.

Его сенегальский коллега Алиу Сиссе, публично пугая сильнейшим составом, выставил резервистов. Из тех, кто начинал встречу с Зимбабве, с первых минут на поле присутствовал лишь Мбодж.

«Лисицы» быстро открыли счет — Слимани замкнул прострел Ханни. Проблема в том, что на той же 10-й минуте игры в Либервиле после углового и выноса мяча обороной полузащитник «Лилля» Слити исполнил удар из-за штрафной площади, который, дополненный рикошетом, позволил повести в счете Тунису. А ведь «Орлов Карфагена» устраивала и ничья.

Вскоре после «стенки» со Слити точно между ногами у вратаря направил мяч Мсакни. Тунисцы не успокоились и не стали играть на удержание, как это систематически происходит на турнире. На 25-й минуте Хазри добил мяч в ворота от штанги, но в момент удара, произведенного Мсакни, игрок в прошлом «Бордо», а теперь «Сандерленда» находился в малюсеньком офсайде. Когда же Хенисси, получив передачу в штрафной от Наггеза, пустил мяч в нижний угол мимо вратаря, матч Сенегал — Алжир превратился в товарищескую встречу.

Гол нападающего бельгийского «Остенде» Мусоны, который перед разящим ударом прокинул мяч верхом между двух соперников, заслужил в этот вечер приз за красоту, но на ход событий не повлиял. Потому что спустя минуту зимбабвиец Намоинесу толкнул в спину Хенисси и заработал пенальти. Более того, Хазри еще только собирался привести приговор в исполнение, когда во Франсвиле запасной вратарь алжирцев Асселах прозевал удар из-за пределов штрафной. В такой ситуации Алжиру уже не помог бы даже Хоттабыч. Тунис, который смотрелся симпатично в двух предыдущих матчах — причем в проигранном Сенегалу (0:2) в большей степени, чем в победном с Алжиром (2:1), заслуженно прошествовал в ¼ финала.