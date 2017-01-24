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24 января 2017, 0:33 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборные Сенегала и Туниса вышли в ¼ финала Кубка Африки по футболу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Футболисты сборных Сенегала и Туниса вышли в ¼ финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Футболисты сборных Алжира и Зимбабве покидают турнир. Увеличить
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В понедельник игроки сборной Туниса в заключительной встрече группы В одержали победу над командой Зимбабве со счетом 4:2, а сенегальцы сыграли вничью со сборной Алжира — 2:2. Таким образом, сборные Сенегала и Туниса заняли первое (7 очков) и второе (6) места соответственно, что позволило им пройти в следующую стадию турнира.

В ¼ финала сборная Сенегала встретится с командой Камеруна. Противник сборной Туниса станет известен позднее.

Турнир завершится 5 февраля.

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