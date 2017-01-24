Сборные Сенегала и Туниса вышли в ¼ финала Кубка Африки по футболу

Сборная Алжира, которую причисляли к фаворитам Кубка Африки, закончила свой путь на турнире. Дальше идут «Орлы Карфагена», еще в первом тайме матча с Зимбабве решившие судьбу второй путевки в плей-офф. В субботу в ¼ финала Сенегал сыграет с Буркина-Фасо, а Тунис — с Камеруном.