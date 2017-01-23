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23 января 2017, 21:19 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Фанаты разгромили дом вратаря сборной Того из-за его неудачной игры на КАН

Дом голкипера сборной Того Косси Агассы был разгромлен фанатами после неудачной игры футболиста в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки против Марокко (1:3).

Болельщики обвинили вратаря в пропущенных голах и атаковали его дом в столице Того Ломе, сообщает BBC Sport. Полиции пришлось оцепить территорию вокруг дома.

По словам главного тренера сборной Того Клода Ле Руа, Агасса шокирован произошедшим и может отказаться от участия в заключительном матче группового этапа КАН против команды ДР Конго. Первый матч турнира против Кот-д’Ивуара (0:0) вратарь французского «Реймса» отстоял на ноль.

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