Казахстан U-19. Эффект взрыва на «Гранаткине»
Эффект разорвавшейся бомбы, безо всякого преувеличения, было вызвать в это межсезонье успешное выступление сборной Казахстана U-19 на очередном Мемориале Валентина Гранаткина в
Санкт-Петербурге. Наши 16−17-летние мальчишки наглядно продемонстрировали отечественной футбольной общественности, что и внутри страны есть кадровые ресурсы для выведения казахстанского футбола на качественно новый уровень — необходимо лишь только грамотно подходить к их поиску и воспитанию.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Никогда прежде отечественные сборные не выступали на «Гранаткина» столь удачно. Да и вообще никогда раньше они там
Сейчас, откровенно говоря, возникает устойчивое ощущение, что работавшие прежде с казахстанскими сборными этого возраста специалисты и не заинтересованы были никогда в успешном выступлении на Мемориале Валентина Гранаткина. «Выстрелишь» в
Однако в этот раз все, на удивление, было совершенно иначе. Сборную Казахстана на Мемориал Валентина Гранаткина готовил молодой алматинский специалист Александр Кузнецов, который великолепно знает именно этот возраст и досконально разбирается в его кадровом потенциале. Достаточно взглянуть на состав нашей команды, чтобы удостовериться: там присутствуют далеко не только игроки, воспитанные самим Кузнецовым в его «Енбеке» едва ли не с пеленок. И именно в этом, возможно, одна из главных составляющих данного успеха — в том, что за Казахстан в этот раз сражались пусть если, по
Нынешний наставник сборной Казахстана U-19 отлично знает все лучшие качества своих подопечных — как игровые, так и человеческие. И успешно выстраивает из вверенных ему исполнителей Команду. Компоненты, из которых та состоит, могут в той или иной мере варьироваться, главное, — что результат в итоге налицо.
А второе место на турнире Гранаткина для юношеского футбола Казахстана можно, действительно, считать серьезным успехом. Было заметно, что наша дружина прибавляла прямо по ходу соревнования, и на пик своей готовности и формы ее игроки выходили как раз к решающим матчам. А это, безусловно, целиком и полностью заслуга тренерского штаба команды.
Успех этой сборной в
В конце концов, эти мальчишки — будущее казахстанского футбола. Не больше, но и никак не меньше.
За сборную Казахстана на XXIX Мемориале Валентина Гранаткина выступали:
Даниил Устименко (2000, «Кайрат») — 6 (- 4), Айдос Орал (1999, «Шахтер») — 6−3, Еркебулан Сейдахмет (2000, «Монтажник», Тараз) — 6−2, Талгат Кусяпов (1999, «Астана») — 6, Дарын Саюнов (1999, «Кайрат») — 6, Гаврил Кан (1999, «Тараз») — 6, Ерасыл Аманжол (1999, «Атырау») — 6, Даниил Кузнецов (1999, «Иртыш») — 6, Мухит Жаксылык (1999, «Ордабасы») — 6,
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