Казахстан U-19. Эффект взрыва на «Гранаткине»

Никогда прежде отечественные сборные не выступали на «Гранаткина» столь удачно. Да и вообще никогда раньше они там сколько-нибудь удачно не выступали, будем честны перед самими собой. Прошлогоднее 10 место на Мемориале наших юных земляков уже считалось успехом. По большому счету, до сих пор наши юношеские дружины ездили зимой в Питер отбывать номер. И с такой своеобразной задачей справлялись, надо отдать им должное, неплохо.

Сейчас, откровенно говоря, возникает устойчивое ощущение, что работавшие прежде с казахстанскими сборными этого возраста специалисты и не заинтересованы были никогда в успешном выступлении на Мемориале Валентина Гранаткина. «Выстрелишь» в Санкт-Петербурге — а потом от тебя и какого-никакого результата в отборочном турнире юношеского чемпионата Европы ждать и требовать будут. А кому оно надо?.. И это нисколько не удивительно, если учесть, что работать со сборной страны того или иного возраста приходят зачастую совершенно случайные люди, долгое время не вращающиеся уже к тому моменту в детско-юношеском футболе и не планирующие оставаться на этом посту всерьез и надолго, — рассматривающие данную должность лишь как возможность отсидеться при деле до появления возможности войти в тренерский штаб какого-нибудь отечественного клуба.



Однако в этот раз все, на удивление, было совершенно иначе. Сборную Казахстана на Мемориал Валентина Гранаткина готовил молодой алматинский специалист Александр Кузнецов, который великолепно знает именно этот возраст и досконально разбирается в его кадровом потенциале. Достаточно взглянуть на состав нашей команды, чтобы удостовериться: там присутствуют далеко не только игроки, воспитанные самим Кузнецовым в его «Енбеке» едва ли не с пеленок. И именно в этом, возможно, одна из главных составляющих данного успеха — в том, что за Казахстан в этот раз сражались пусть если, по каким-то причинам, и не все самые лучшие футболисты страны данного возраста, то, по крайней мере, — одни из лучших. А не лучшие из худших и те, кто банально оказались в нужный момент под рукой, как это бывало нередко прежде.



Нынешний наставник сборной Казахстана U-19 отлично знает все лучшие качества своих подопечных — как игровые, так и человеческие. И успешно выстраивает из вверенных ему исполнителей Команду. Компоненты, из которых та состоит, могут в той или иной мере варьироваться, главное, — что результат в итоге налицо.



А второе место на турнире Гранаткина для юношеского футбола Казахстана можно, действительно, считать серьезным успехом. Было заметно, что наша дружина прибавляла прямо по ходу соревнования, и на пик своей готовности и формы ее игроки выходили как раз к решающим матчам. А это, безусловно, целиком и полностью заслуга тренерского штаба команды.



Успех этой сборной в Санкт-Петербурге показал, что у отечественного футбола резерв, безусловно, есть. Другое дело, что нужно теперь как-то сохранить этих мальчишек. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы при переходе с юношеского уровня на профессиональный, где на данный момент казахстанский футбол несет просто катастрофические потери, — и в количественном отношении, и в качественном, — сохранить как можно больше таких ребят, уже почувствовавших вкус побед на международном уровне.



Кое-кто говорит, что секрет нынешнего успеха наших юношей — в заметном снижении качественного уровня самого Мемориала Валентина Гранаткина. Очень хочется верить, что дело, в конечном итоге, вовсе не в этом. Тем мальчишкам, что навели шороху в Питере в эти январские дни, предстоит совсем скоро пробиваться в основные составы главных команд своих клубов — и подушки безопасности в виде лимита на молодых игроков, существовавшего еще недавно, у этого поколения уже не будет. Потому и очень хочется верить, что правильные вещи вкладывают им сейчас в головы их наставники — и далеко не только те, что касаются технических или тактических знаний и умений. Будем надеяться, что и сами специалисты в то же время прекрасно осознают, какой груз ответственности взвалили они на свои плечи.



В конце концов, эти мальчишки — будущее казахстанского футбола. Не больше, но и никак не меньше.



За сборную Казахстана на XXIX Мемориале Валентина Гранаткина выступали:

Даниил Устименко (2000, «Кайрат») — 6 (- 4), Айдос Орал (1999, «Шахтер») — 6−3, Еркебулан Сейдахмет (2000, «Монтажник», Тараз) — 6−2, Талгат Кусяпов (1999, «Астана») — 6, Дарын Саюнов (1999, «Кайрат») — 6, Гаврил Кан (1999, «Тараз») — 6, Ерасыл Аманжол (1999, «Атырау») — 6, Даниил Кузнецов (1999, «Иртыш») — 6, Мухит Жаксылык (1999, «Ордабасы») — 6, Жан-Али Пайруз (1999, «Шахтер») — 5−2, Султанбек Астанов (1999, «Кайрат») — 5, Лев Скворцов (2000, «Астана») — 5, Санжар Батырханов (1999, «Жетысу») — 4, Динмухаммед Кашкен (2000, «Астана») — 3−1, Сагадат Турсунбай (1999, «Ордабасы») — 3, Алиби Тузакбаев (1999, ЦСКА, Алматы) — 3, Батыр Кудайбердынов (1999, «Иртыш») — 3, Санжар Айтым (2000, «Астана») — 1, Александр Усачев (2000, «Актобе») — 1, Владислав Сазонов (1999, «Иртыш»).