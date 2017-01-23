Визит ФИФА по городам Кубка конфедераций-2017 начнется 27 февраля в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Инспекционный визит комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) по городам проведения матчей Кубка конфедераций-2017 в России начнется 27 февраля в Санкт-Петербурге, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Матчи Кубка конфедераций, который впервые состоится в России, пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи,
«Визит комиссии ФИФА в Россию начнется 27 февраля. В этот день комиссия посетит
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