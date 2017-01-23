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23 января 2017, 11:05 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Визит ФИФА по городам Кубка конфедераций-2017 начнется 27 февраля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Инспекционный визит комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) по городам проведения матчей Кубка конфедераций-2017 в России начнется 27 февраля в Санкт-Петербурге, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Матчи Кубка конфедераций, который впервые состоится в России, пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Ранее Сорокин сообщал, что визит комиссии ФИФА пройдет в конце февраля — начале марта, и что он в первую очередь затронет города проведения матчей Кубка конфедераций.

«Визит комиссии ФИФА в Россию начнется 27 февраля. В этот день комиссия посетит Санкт-Петербург. Далее один день — один город. Четыре города (Кубка конфедераций-2017) будут точно в ходе этого визита. Более точное расписание сообщим позже», — сказал Сорокин в телефонном разговоре.
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