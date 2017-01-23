Гурман о «серебре» сборной Казахстана на Мемориале Гранаткина: Это настоящий успех отечественного футбола

На прошедшем в Санкт-Петербурге турнире казахстанские футболисты дошли до финала, где с минимальным счетом уступили сверстникам из России (0:1). Выход в финал Мемориала Гранаткина является лучшим результатом сборной Казахстана.

«Поздравляю тренеров и игроков юношеской сборной Казахстана с «серебром» на турнире Гранаткина! Это настоящий успех отечественного футбола! Ведь эти парни — будущее первой сборной Казахстана! Им совсем скоро предстоит честь защищать честь страны на международной арене!

На этом турнире сборная Казахстана предстала одной из самых играющих команд, если не самой играющей. Надеюсь, в этом году сборная и клубы поддержать почин юношей и блеснут в рамках турниров Старого Света, — написал Гурман в своем твиттере.