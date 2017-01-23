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https://sport.mail.ru/news/football-national/28515405/
23 января 2017, 8:49 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Российские футболисты в пятый раз выиграли Кубок развития в Минске

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой футболистов юношеской сборной России (U-17) завершился розыгрыш Кубка развития на призы ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Мингорисполкома. Это пятая виктория россиян на соревнованиях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче за первое место россияне выиграли у сверстников из Израиля с минимальным счетом 1:0. Победный гол в самом конце первой половины встречи с пенальти забил Наиль Умяров, ставший лучшим бомбардиром турнира с четырьмя голами. Израильтяне финишировали на второй позиции, сборная Беларуси заняла третье место. Остальные участники соревнований расположились в таком порядке: 4. Бельгия, 5. Финляндия, 6. Литва, 7. Украина, 8. Молдова, 9. Словакия, 10. Латвия, 11. Грузия, 12. Армения.

По итогам турнира приз лучшего игрока получил капитан российской команды Владимир Москвичев. Были также отмечены лучшие в игровых амплуа: вратарь — Антон Шитов (Россия), защитник — Владислав Глинский (Беларусь), полузащитник — Эден Карзев (Израиль), нападающий — Кирилл Кириленко (Беларусь).

Розыгрыш Кубка развития проводился в Минске в 13-й раз. Больше всего побед на счету сборной России, которая пять раз занимала первое место (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), трижды лучшей была команда Украины (2009, 2012, 2016), по два раза трофеем владели футболисты Беларуси (2006, 2007) и Бельгии (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.
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