Сборная Габона завершила выступление на домашнем Кубке африканских наций
В заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в эти дни в Габоне, сборная
Буркина-Фасо со счётом 2:0 обыграла команду Гвинеи-Бисау.
На 11-й минуте Рудинилсон отправил мяч в свои ворота, а на 57-й Бертран Траоре установил окончательный результат.
В другом матче хозяева турнира — сборная Габона — встречалась с командой Камеруна и завершила вничью свой третий матч на турнире. Итоговый результат — 0:0.
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Турнирное положение в группе A: 1.
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