Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28513949/
23 января 2017, 0:15 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Габона завершила выступление на домашнем Кубке африканских наций

В заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в эти дни в Габоне, сборная Буркина-Фасо со счётом 2:0 обыграла команду Гвинеи-Бисау.

На 11-й минуте Рудинилсон отправил мяч в свои ворота, а на 57-й Бертран Траоре установил окончательный результат.

В другом матче хозяева турнира — сборная Габона — встречалась с командой Камеруна и завершила вничью свой третий матч на турнире. Итоговый результат — 0:0.

В плей-офф Кубка Африки из группы A с первого места вышла сборная Буркина-Фасо, со второго — команда Камеруна. Для Габона и Гвинеи-Бисау турнир завершён.

Турнирное положение в группе A: 1. Буркина-Фасо — 5 очков; 2. Камерун — 5; 3. Габон — 3; 4. Гвинея-Бисау — 1.

Сборная Габона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Гол и ничья Обамеянга, волевая победа камерунских «львов»

Гол и ничья Обамеянга, волевая победа камерунских «львов»

На Кубке Африки команды группы А первыми открыли программу 2-го тура, по итогам которого таблицу возглавил Камерун. В последнем туре ему достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф и с высокой долей вероятности не пустить в четвертьфинал хозяина континентального первенства Габон.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России