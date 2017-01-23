Сборная Габона завершила выступление на домашнем Кубке африканских наций

На 11-й минуте Рудинилсон отправил мяч в свои ворота, а на 57-й Бертран Траоре установил окончательный результат.



В другом матче хозяева турнира — сборная Габона — встречалась с командой Камеруна и завершила вничью свой третий матч на турнире. Итоговый результат — 0:0.



В плей-офф Кубка Африки из группы A с первого места вышла сборная Буркина-Фасо, со второго — команда Камеруна. Для Габона и Гвинеи-Бисау турнир завершён.



Турнирное положение в группе A: 1. Буркина-Фасо — 5 очков; 2. Камерун — 5; 3. Габон — 3; 4. Гвинея-Бисау — 1.