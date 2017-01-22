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22 января 2017, 23:34 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Болельщики и журналисты встретили юношескую сборную Казахстана в аэропорту

Юношеская сборная Казахстана до 19 лет вернулась на родину. В алматинском аэропорту команду встретили родные и близкие, болельщики и журналисты. Они поздравили команду с успешным выступлением на Мемориале Гранаткина.

Юношеская сборная Казахстана до 19 лет вернулась на родину. В <span class=error>алматинском</span> аэропорту команду встретили родные и близкие болельщики и журналисты. Они поздравили команду с успешным выступлением на Мемориале <span class=error>Гранаткина</span>. Увеличить
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Напомним, сборная Казахстана впервые стала серебряным призером международного турнира Мемориал Валентина Гранаткина. Всего в старте приняло участие 16 сборных команд. До этого самым лучшим результатом нашей сборной было 14 место в 2015 году.

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