Болельщики и журналисты встретили юношескую сборную Казахстана в аэропорту
Юношеская сборная Казахстана до 19 лет вернулась на родину. В алматинском аэропорту команду встретили родные и близкие, болельщики и журналисты. Они поздравили команду с успешным выступлением на Мемориале Гранаткина.
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Напомним, сборная Казахстана впервые стала серебряным призером международного турнира Мемориал Валентина Гранаткина. Всего в старте приняло участие 16 сборных команд. До этого самым лучшим результатом нашей сборной было 14 место в 2015 году.
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