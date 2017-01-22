Сенегал и Гана будут решать чужие судьбы

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На Кубке Африки-2017 в Габоне досрочно определились два участника ¼ финала. Вслед за Сенегалом вторую победу, принесшую путевку в плей-офф, одержала Гана.

Вместе с тем Африка, как обычно, припасла ряд загадок. На грани вылета находится Алжир. В непростую ситуацию попали сборная страны-хозяйки турнира, и действующий чемпион континента Кот-д’Ивуар, который продолжит защиту чемпионского титула только в случае победы над Марокко. Всех шансов на выход из группы лишилась Уганда.

ГРУППА А: ХОЗЯЕВАМ НАДО ПОБИТЬ СОСЕДЕЙ

Родные стены пока не помогли габонским «пантерам» добиться победы, но судьба этой команды, по крайней мере, не зависит от третьей стороны. Чтобы хоть как-то оправдать надежды болельщиков, к которым принадлежит и президент Али Бонго, добивавшийся предоставления турнира своей стране, много поставивший на него в репутационном плане и посетивший сборную в субботу, надо взять верх над соседним Камеруном. Но достаточно ли будет в очередной раз мастерства Обамеянга? Команде, которую испанец Хосе Антонио Камачо возглавил лишь в начале декабря, не хватает слаженности. Во втором матче «пантеры» выглядели лучше, чем в первом, но прогресс, возможно, запоздал.

У сборной Буркина-Фасо, одним из неоспоримых лидеров которой является краснодарец Каборе, положение перспективнее. Показатели после двух туров аналогичные, а впереди встреча с Гвинеей-Бисау, которая представляется более простым соперник, нежели Камерун, пусть и переживающий период омоложения.

Невероятно, но факт: «Неукротимые львы» не выигрывали в финальной части Кубка Африки в течение семи лет. Турниры 2012 и 2013 годов они пропустили, а в 2015 году не одержали в группе ни одной победы.

22 января. Камерун — Габон, Гвинея-Бисау — Буркина-Фасо.

ГРУППА В: АЛЖИРУ ОСТАЕТСЯ ВЕРИТЬ В ЧУДО

Несмотря на стопроцентный показатель в отборочном турнире, сенегальцы из суеверия категорически отказывались причислять себя к фаворитам. Слишком часто в прошлом сборную постигало разочарование. В 2012 году, например, она была в группе теоретически явно сильнее Замбии, Экваториальной Гвинеи и Ливии, но умудрилась проиграть все три матча. Из группы «львы» вышли сейчас впервые с 2006 года.

В заключительном туре Сенегал, обеспечивший себе первое место в группе, встречается с Алжиром, в котором после успешного ЧМ-2014 было резонно видеть одного из претендентов на победу. В шести матчах отборочной группы «лисицы пустыни» забили 25 голов — намного больше всех остальных. Однако сегодняшняя команда испытывает проблемы в обороне. Кроме того, ей, похоже, недостает боевого настроя в отсутствие лидеров, какими были Меджани и Фегули, не взятые Жоржем Лекенсом на Кубок Африки.

Пока во многом повторяется история Кубка Африки-2013 в ЮАР. На том турнире алжирцы начали с поражения в дерби с Тунисом (0:1), потом при огромном игровом преимуществе уступили Того (0:2) — и могли собирать вещи (Тунис тогда, кстати, тоже из группы не вышел). Теперь подкосила ничья с Зимбабве (2:2), а тунисские «братья» добавили мощную оплеуху (1:2).

Хотя для Сенегала результат игры с Алжиром не имеет турнирного значения, главный тренер «Львов Теренаги», в прошлом защитник «ПСЖ» Алиу Сиссе, который дредами и бородкой напоминает, скорее, фаната Боба Марли и растамана, заявил, что на престижный матч выставит сильнейший состав. А Алжиру даже победа не гарантирует выход в ¼ финала. При равенстве очков первым делом будут смотреть на исход встречи между заинтересованными сторонами, а потому Тунису во встрече с Зимбабве достаточно ничьей.

23 января. Зимбабве — Тунис, Сенегал — Алжир.

ГРУППА С: «БЕЛЫЙ КОЛДУН» ПРОТИВ БЫВШЕЙ ПАСТВЫ

Кот-д’Ивуару для продолжения защиты чемпионского титула необходимо победить сборную Марокко во главе с Эрве Ренаром, который два года назад привел «слонов» к победе и знает многих ивуарийских игроков как облупленных. «Атласских львов» при этом устроит и ничья. Шансы на выход в плей-офф сохраняет даже Того.

24 января. Марокко — Кот-д’Ивуар, Того — ДР Конго.

ГРУППА D: «ЧЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ» ПРЕУСПЕЛИ В РАЦИОНАЛИЗМЕ

Гана, серьезный потенциал которой несомненен, одержала две жиденькие победы по одному и тому же сценарию: сильный первый тайм с забитым голом и игра на удержание после перерыва. Скорее, это продуманная тактика с целью сэкономить силы, чем их нехватка.

Египет при аргентинце Экторе Купере и вовсе во главу угла ставит заботу о защите собственных ворот, а впереди что-нибудь сделает Салах, хотя такой подход не по душе болельщикам.

Впрочем, при минимуме моментов «фараоны» одолели под занавес матча Уганду, и теперь их задача — не проиграть Гане, которая при ее нынешнем практицизме, возможно, выставит дублеров. К тому же есть вопрос, стоит ли занимать в группе первое место с большой вероятностью выхода в ¼ финала на Кот-д’Ивуар.

25 января. Египет — Гана, Уганда — Мали.