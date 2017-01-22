Два футболиста сборной Казахстана признаны лучшими на Мемориале Гранаткина

Капитан сборной Казахстана Айдос Орал стал лучшим полузащитником турнира, а Еркебулан Сейдахмет был признан лучшим нападающим Мемориала Гранаткина.

Лучшим голкипером турнира стал словак Фредерик Валах, а лучшим защитником — россиянин Станислав Уткин. Звание лучшего бомбардира получил Ефрем Вартанян, который выступал за сборную Санкт-Петербурга. Самым же ценным игроком Мемориала Гранаткина был признан россиянин Никита Каккоев.