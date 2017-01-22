Два футболиста сборной Казахстана признаны лучшими на Мемориале Гранаткина
Два игрока юношеской сборной Казахстана по футболу (до 18 лет) признаны лучшими на Мемориале Гранаткина, который 21 января завершился в
Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана Айдос Орал стал лучшим полузащитником турнира, а Еркебулан Сейдахмет был признан лучшим нападающим Мемориала Гранаткина.
Лучшим голкипером турнира стал словак Фредерик Валах, а лучшим защитником — россиянин Станислав Уткин. Звание лучшего бомбардира получил Ефрем Вартанян, который выступал за сборную
Напомним, что в финале сборная Казахстана уступила команде России со счетом 0:1, и впервые в истории турнира стала серебряным призером. Добавим, что главный тренер сборной России (U-17) Михаил Галактионов на послематчевой
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