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https://sport.mail.ru/news/football-national/28510314/
22 января 2017, 12:59 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Два футболиста сборной Казахстана признаны лучшими на Мемориале Гранаткина

Два игрока юношеской сборной Казахстана по футболу (до 18 лет) признаны лучшими на Мемориале Гранаткина, который 21 января завершился в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Капитан сборной Казахстана Айдос Орал стал лучшим полузащитником турнира, а Еркебулан Сейдахмет был признан лучшим нападающим Мемориала Гранаткина.

Лучшим голкипером турнира стал словак Фредерик Валах, а лучшим защитником — россиянин Станислав Уткин. Звание лучшего бомбардира получил Ефрем Вартанян, который выступал за сборную Санкт-Петербурга. Самым же ценным игроком Мемориала Гранаткина был признан россиянин Никита Каккоев.

Напомним, что в финале сборная Казахстана уступила команде России со счетом 0:1, и впервые в истории турнира стала серебряным призером. Добавим, что главный тренер сборной России (U-17) Михаил Галактионов на послематчевой пресс-конференции хорошо отозвался о сборной Казахстана, отметив, что у команды есть сильные исполнители. Он считает, что казахстанского нападающего ждет большое будущее. Специалист не назвал фамилию конкретного футболиста, но стоит сказать, что все 90 минут из форвардов на поле провел только Еркебулан Сейдахмет.

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